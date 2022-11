Mit dem Kauf von 46 Mehrfamilienhäusern in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) hat die Noratis AG ihr bereits vorhandenes Immobilienportfolio in Niedersachsen weiter ausgebaut. Die zu den führenden Bestandsentwicklern in Deutschland gehörende Noratis hat in der niedersächsischen Stadt insgesamt 204 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von über 13.900 qm erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen ...

