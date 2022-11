Encavis meldet einen weiteren Zukauf: Der Erneuerbare-Energien-Produzent aus Hamburg kauft ein Solarparkprojekt in Spanien. Der baureife Solarpark soll mit einer Kapazität von 55 Megawatt ausgestattet werden und rechnerisch jährlich rund 28.300 Haushalte mit Strom versorgen. Der Bau solle in Kürze beginnen, kündigt Encavis am Dienstag an. Zum Kaufpreis ...

