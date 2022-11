Der Schweizer Nahrungsmittelgigant Nestlé (ISIN: CH0038863350) beabsichtigt, die jährliche Erhöhung der Dividende in Schweizer Franken beizubehalten, wie das Unternehmen am Dienstag im Rahmen eines Investorenseminars in Barcelona mitteilte. Nestlé bestätigt zudem das laufende Programm zum Rückkauf von Aktien im Wert von 20 Mrd. Franken im Zeitraum von 2022 bis 2024. Das Unternehmen hat im Jahr 2022 eigene Aktien im Wert ...

