Der Nahrungsmittelriese hebt seine Wachstumsprognose erneut an. Für das laufende Jahr wird nun ein organisches Umsatzwachstum zwischen 8 und 8,5 % anvisiert, wo man bisher lediglich ein organisches Umsatzwachstum von rund 8 % erwartet hatte. Die Prognose für die operative Marge von rund 17 % wurde bekräftigt. Zudem wurden mittelfristige Ziele vorgelegt: So solls bis 2025 ein nachhaltiges organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich erreicht werden.



Bis 2025 erwartet man eine Rückkehr zu einer bereinigten operativen Ergebnismarge von 17,5 bis 18,5 %. 2021 und 2022 hatten die starke Verteuerung der Rohstoff-, Verpackungs-, Fracht- und Energiekosten die Marge belastet.



NESTLÉ hat im laufenden Jahr eigene Aktien im Wert von rund 9,7 Mrd. Franken gekauft. Der Konzern bestätigte die Vorgabe, von 2022 bis 2024 insgesamt Aktien im Wert von 20 Mrd. Franken zu erwerben. Zudem solle die Dividende jedes Jahr angehoben werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





NESTLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de