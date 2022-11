EQS-Ad-hoc: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Plan Optik AG: Umsatzprognose erhöht, erwartete EBIT-Marge konkretisiert



29.11.2022 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Plan Optik AG: Umsatzprognose erhöht, erwartete EBIT-Marge konkretisiert Elsoff, 29.11.2022 - Die Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) hat ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch im bisherigen Verlauf des zweiten Halbjahres fortgesetzt. Insbesondere der Bereich Mikrofluidik profitierte von der weiterhin hohen Nachfrage wichtiger Kunden. Auf Basis der vorliegenden Zahlen bis einschließlich Oktober erhöht der Vorstand die bisher prognostizierte Umsatzspanne für das Gesamtjahr 2022 deshalb auf EUR 10,5 Mio. bis EUR 11,5 Mio. (bislang EUR 8,8 Mio. bis EUR 10,7 Mio.). Der neue Korridor berücksichtigt dabei sowohl die gesamtwirtschaftliche Risikolage und den derzeit recht hohen Krankenstand als auch bereits eventuelle Verschiebungen größerer Aufträge im Jahresendgeschäft. Ergebnisseitig verläuft die Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf ebenso überplanmäßig. Hatte der Vorstand zum Halbjahr abhängig vom Umsatzvolumen und der Preisentwicklung für Energie und Vorprodukte eine EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich in Aussicht gestellt, konkretisiert er seine Prognose jetzt auf eine Spanne von 12-16 Prozent. Das Preisniveau hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und bislang können die erhöhten Kosten überwiegend weitergegeben werden. Die verstärkte Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen soll zudem dazu beitragen, die Ertragskraft auch künftig hochzuhalten. Mit Blick auf den aktuellen Auftragsbestand, die stabile Finanzlage und den Bedarf bestehender und potenzieller Kunden an innovativen Lösungen für Mikrosystemtechnik und Mikrofluidik, geht die Plan Optik AG weiterhin von der Fortsetzung der erfolgreichen Geschäftsentwicklung aus. Kontakt: Plan Optik AG Angelika Arhelger Über der Bitz 3 D- 56479 Elsoff Tel.: +49 (0) 2664 5068 10 investor.relations@planoptik.com Über die Plan Optik AG Als Technologieführer produziert die Plan Optik AG an Standorten in Deutschland und Ungarn strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit den Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notieren im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse. 29.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

