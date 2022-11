Die BASF-Aktie erhält ein neues Kursziel von Goldman Sachs. Und dieses hat es in sich. Was sonst noch auf Anleger beim deutschen Chemiewert zukommt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die BASF-Aktie überraschend deutlich angehoben. Betrug es vorher noch 47 Euro, so erhöhte Analystin Georgina Fraser das Kursziel für BASF deutlich auf 54 Euro. Allerdings belässt sie das Rating auf "Neutral". Was bedeutet das jetzt für Anleger? ...

