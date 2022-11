© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Die Krise am Krypto-Markt spitzt sich zu: Der Krypto-Verleiher BlockFi ist das nächste Opfer des FTX-Kollapses. Die Hintergründe.

Nach dem Kollaps der Bitcoin-Börse FTX Anfang des Monats ist nun auch der Krypto-Verleiher BlockFi zahlungsunfähig. In einer gestern veröffentlichten Mitteilung des Konzerns heißt es: "BlockFi hat heute freiwillig einen Insolvenz-Antrag nach Chapter 11 gestellt. "

In dem in New Jersey eingereichten Insolvenzantrag wird das Vermögen und die Verbindlichkeiten von BlockFi zwischen einer und zehn Milliarden US-Dollar angegeben. Das Unternehmen sagte in der Erklärung, dass es noch rund 257 Millionen US-Dollar an Cash zur Verfügung habe und einen "internen Plan zur deutlichen Reduzierung der Ausgaben, einschließlich der Lohnkosten" aufgelegt habe.

Die Pleite der Krypto-Börse FTX Anfang des Monats hatte für schwere Verwerfungen am Krypto-Markt gesorgt. Der US-Nachrichtensender Bloomberg warnt, dass ein ganzes Firmengeflecht direkt und/oder indirekt von der FTX-Pleite betroffen sei. Wir berichteten darüber. BlockFi ist nun das nächste Opfer in einer ganzen Reihe von Pleiten.

Der Bitcoin reagierte überraschend gelassen auf die Pleite von BlockFI. Offenbar sind weitere Verwerfungen infolge des FTX-Crashes bereits im Bitcoin-Kurs eingepreist. Aktuell steht der Bitcoin knapp 1,5 Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet laut CoinMarketCap 16.504 US-Dollar. Zum Vergleich: Im November 2021 waren es noch fast 60.000 US-Dollar gewesen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

