Köln (ots) -Der Wettbewerb um den 33. DEUTSCHEN KAMERAPREIS ist eröffnet: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 13. Januar 2023 können sich Bildgestalter:innen und Editor:innen um eine Auszeichnung bewerben. Mit dem renommierten Preis werden bereits seit 1982 herausragende Leistungen im Bereich Kamera und Schnitt geehrt.In diesem Jahr ist in den Kategorien Spielfilm, Fernsehfilm/Serie, Dokumentarfilm und Dokumentation/Doku-Serie allerdings erstmals das Medium ausschlaggebend, für das produziert wurde: für die große Kinoleinwand oder aber für Bildschirme (Screens) jeglicher Art. Deshalb wurden die Kategorien entsprechend umbenannt: Aus der Kategorie Spielfilm ist die Kategorie Fiktion Kino geworden. Fernsehfilm/Serie wurde zu Fiktion Screen. Die Kategorie Dokumentation heißt jetzt Doku Kino und die Kategorie Dokumentation/Doku-Serie wurde zu Doku Screen. Unverändert bleiben dagegen die Kategorien Kurzfilm und Aktuelle Kurzformate.Für eine Bewerbung müssen sich die Teilnehmer:innen online anmelden und ihre Einreichungen als Videofile unter www.deutscher-kamerapreis.de hochladen. Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass die eingereichten Produktionen zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2022 fertiggestellt und technisch abgenommen wurden.Über die Nominierungen und Preisträger:innen in den einzelnen Kategorien entscheiden unabhängige Jurys mit Fachleuten aus den Bereichen Kamera, Schnitt, Regie, Redaktion, Produktion und Fachpresse. Bewertet werden Kameraführung, Lichtgestaltung und optische Auffassung beziehungsweise die Leistung der Bild- und Tonmontage. Die Nachwuchspreise werden vom Kuratorium des DEUTSCHEN KAMERAPREISES vergeben. Die Jurywoche findet vom 30. Januar bis 3.Februar 2023 beim BR in München statt.Die feierliche Preisverleihung ist für den 26. Mai 2023 in Köln geplant.Alle Informationen zur Bewerbung und zum Preis unter: www.deutscher-kamerapreis.de (http://www.deutscher-kamperapreis.de)