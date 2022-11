Berlin (ots) -Das Forum Moderne Landwirtschaft (https://www.moderne-landwirtschaft.de/) (FML) gewinnt CLAAS (http://www.claas.com) als neues Mitglied. Damit erweitert das FML seine Kompetenz im Bereich Landtechnik und baut seine Rolle als Vermittler zwischen Verbraucher:innen und der Agrarbranche weiter aus.Das Forum Moderne Landwirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht moderne Landwirtschaft zu zeigen, wie sie ist. Sie erlebbar und sichtbar zu machen und mit der Gesellschaft zusammenzubringen. Damit die Landwirtschaft in Deutschland Akzeptanz und Wertschätzung erfährt, fördert das FML den Dialog zwischen Landwirt:innen und Verbraucher:innen. Dafür benötigt es starke Partnerschaften, die mit CLAAS nun in Form einer Mitgliedschaft gewonnen wurde.Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Schon von Anfang an war die Unternehmensstrategie auf Innovation ausgerichtet. Zunächst produzierte Firmengründer August Claas, der die Firma 1913 ins Handelsregister eintragen ließ, zusammen mit seinen Brüdern Franz und Theo leistungsfähige Strohbinder. Ein verbesserter Knoter verarbeitete das damals schlechte Bindegarn sicher zu einem festen Knoten für die Strohbündel. 1936 ging dann der erste für europäische Ernteverhältnisse geeignete Mähdrescher in Serie. Seitdem ist der Mähdrescher untrennbar mit dem Namen CLAAS verbunden. Vor allem durch diese Maschine hat CLAAS seine internationale Größe und Bedeutung erreicht."Die Mitgliedschaft von CLAAS ist eine enorme Bereicherung für das Forum Moderne Landwirtschaft. Unser aller Ziel ist es Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Durch die neue Mitgliedschaft können wir noch stärker den Facettenreichtum der modernen Landwirtschaft zeigen und darstellen, welche innovativen und zukunftsweisenden Lösungen es bereits heute gibt, um nachhaltig und ressourcenschonend in der Landwirtschaft zu wirtschaften."Lea Fließ, Geschäftsführerin, Forum Moderne Landwirtschaft"Mit der Mitgliedschaft im Forum Moderne Landwirtschaft möchten wir als Landtechnikhersteller unterstreichen, dass uns die Kommunikation mit Verbraucher:innen sehr wichtig ist. Wir müssen die Menschen wieder verstärkt mitnehmen auf dem Weg zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Landwirtschaft, bei der wir als Landtechnikhersteller eine entscheidende Rolle einnehmen. Das FML ist hierfür eine neutrale Plattform, auf der sich Landwirt:innen, Verbraucher:innen und der vor- und nachgelagerte Bereich der Agrarbranche zum konstruktiven Dialog treffen können."Benjamin Schutte, Geschäftsführer, CLAAS Vertriebsgesellschaft mbHDerzeit sind 67 Mitglieder, 164 Unterstützerbetriebe und 740 AgrarScouts, Landwirtinnen und Landwirte, die ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Landwirtschaft machen, im Forum engagiert. Weitere Informationen finden Sie unter: moderne-landwirtschaft.deÜber das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Im Forum Moderne Landwirtschaft (https://moderne-landwirtschaft.de/) haben sich Verbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über die moderne Landwirtschaft zu informieren und den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft zu stärken. Der Verein zählt aktuell 67 Mitglieder und wird von rund 164 landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt. Zusätzlich wird das FML von 740 AgrarScouts (Landwirtinnen und Landwirten) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.Über CLAAS:Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (http://www.claas-gruppe.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 11.900 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 70Mobil +49 (0) 152 33968394Fax +49 (0) 30 814 5555 13E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deMatthias MummeLeiter Fachpresse & stellvertretende Leitung UnternehmenskommunikationCLAAS KGaA mbHMühlenwinkel 133428 HarsewinkelGermanyPhone +49 5247 12-2288Mobile +49 160 615 6759Fax +49 5247 12-1751E-Mail: matthias.mumme@claas.comOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5381982