Linz (www.anleihencheck.de) - Die Erholung von EUR/USD seit Anfang November ist wohl zum Großteil einer USD-Korrektur zuzuschreiben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die EUR-negativen Argumente würden schwächer. Der zuletzt veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex deute darauf hin, dass sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen langsam verbessern würden. Eine Rezession in der Eurozone sei zwar nach wie vor wahrscheinlich. Diese dürfte aber nicht so schlimm, wie noch vor einigen Monaten befürchtet, ausfallen. ...

