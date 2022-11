Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sorgen wegen der regierungskritischen Proteste in China überschatteten den Wochenauftakt, wurden am Rentenmarkt im Verlauf aber durch die per saldo "hawkishe" EZB-Rhetorik und neue Warnungen aus dem Kreis der FED überlagert, so die Analysten der Helaba.So habe unter anderem die EZB-Präsidentin trotz der konjunkturellen Eintrübung von weiteren Zinserhöhungen gesprochen. Währenddessen habe das überraschend kräftig gesunkene Geldmengenwachstum kaum Spuren hinterlassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...