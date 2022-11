Köln/Frankfurt (ots) -DERTOUR und seine Schwestermarken bieten in allen Urlaubszielen hohe Ermäßigungen bei frühzeitiger Buchung - in Kombination mit dem Flexpaket ganz ohne Risiko dank kostenfreier Storno-OptionWer sich auf einen Sommerurlaub zu besten Preisen freuen möchte, sollte sich eines der zahlreichen attraktiven Frühbucherangebote sichern, die derzeit bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen buchbar sind. Mit ihnen zahlen Urlauber teilweise nur die Hälfte für ihren Hotelaufenthalt. Die Höhe des Rabatts variiert abhängig vom Hotel und Reiseziel. Sven Schikarsky, Produktchef bei DERTOUR und seinen Schwestermarken, erklärt: "Bei Buchung bis Ende dieses Jahres sparen Urlauber in den beliebtesten Badezielen auf der Nah-, Mittel- und Fernstrecke zwischen 25 und 50 Prozent des Hotelpreises im Vergleich zu einer späteren Buchung desselben Hotels." Damit bieten die Frühbucher-Angebote nicht nur für Familien eine beträchtliche Ersparnis und sind nicht zuletzt in Anbetracht gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten ein wichtiges Argument für die frühe Buchung. "Wer Frühbucherangebote nutzt, spart bares Geld", verdeutlicht Schikarsky. Wer seine frühzeitige Buchung zusätzlich mit dem Flexpaket ab 59 Euro pro Buchung absichert, kann seine Reise bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei umbuchen oder stornieren. "Beste Preise ohne Risiko - das bietet die ideale Kombination aus Frühbucherrabatt und Flexpaket", fasst Sven Schikarsky zusammen. "Smarter lässt sich Urlaub nicht buchen."Die meisten Frühbuchervorteile sind bis zu einem bestimmten Stichtag gültig. Die höchsten Rabatte gibt es dabei in der Regel bei Buchung bis zum 31.12.2022. Zu späteren Stichtagen wie Ende Januar bis Ende März fällt der Frühbucherrabatt gestaffelt geringer aus. Darüber hinaus gibt es eine rollierende Variante von Frühbucher-Ermäßigungen, die bei Buchung bis zu einem bestimmten Zeitraum (bspw. 90, 60, 45 oder 30 Tage) vor Reisebeginn gewährt werden. Auch hier gilt: Je früher der Buchungszeitpunkt, desto höher der Rabatt.Frühbucherermäßigungen auf der Nah- und MittelstreckeUnter den Zielen auf der Nah- und Mittelstrecke bietet Griechenland die höchsten Frühbucherrabatte. Konkret sparen Gäste bis zu 40 Prozent, so zum Beispiel bei Buchung bis 31.1.2023 im luxuriösen 24h-Ultra-Alles-Inklusive-Hotel Akti Imperial Deluxe & Spa Resort auf Rhodos mit 1.200 Quadratmeter großem Spa-Bereich und vier Themenrestaurants.In der Türkei beträgt der Frühbucherrabatt bei Buchung bis 31.12.2022 in der Regel 35 Prozent, wie beispielsweise in der familienfreundlichen Club-Anlage Calimera Serra Palace an der türkischen Riviera mit großem Aqua-Park. Im Allgemeinen staffeln sich die Frühbucherermäßigungen in der Türkei nach dem 31.12.2022 wie folgt: Bei Buchung bis Ende Januar 2023 sparen Urlauber zumeist noch 30 Prozent, bis Ende Februar 25 Prozent und bei Buchung bis 31.3.2023 noch 20 Prozent.Ebenfalls 35 Prozent Frühbucherermäßigung sind in Tunesien erhältlich, beispielsweise im Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse bei Buchung bis Ende Februar 2023. Das edle Hotel mit Spa-Bereich und Thalasso-Zentrum liegt direkt am Strand in einer parkähnlichen Anlage mit vielen Palmen.In Italien lassen sich bei Buchung bis Ende Februar 2023 bis zu 30 Prozent sparen, so zum Beispiel im Unahotels Naxos Beach Sicilia, einem modern ausgestatteten Hotel, das am Strand von Giardini-Naxos in einem großzügigen Garten liegt.Auch auf den Kanaren gibt es eine Vielzahl von Frühbucherrabatten bis 30 Prozent bei Buchung bis 31.12.2022, so zum Beispiel in dem bei Gästen sehr beliebten Santa Mónica Suites Hotel auf Gran Canaria an der Playa del Inglés. Das Hotel liegt an den Dünen und bietet eine Sauna mit Meerblick.Auf den Balearen betragen die Frühbucher-Ermäßigungen in der Regel 25 Prozent bei Buchung bis 31.12.2022 und bei Buchung bis Ende Februar 2023 noch bis zu 25 Prozent. So beispielsweise im direkt am flach abfallenden Sandstrand von Alcúdia gelegenen Be Live Collection Palace de Muro auf Mallorca. Das Hotel hat einen erstklassigen Spa-Bereich und eignet sich ideal für Familien und Sportbegeisterte.Auch in Ägypten betragen die Frühbucherermäßigungen rund 25 Prozent, wie beispielsweise im Calimera Blend Paradise bei Buchung bis 30.4.2023. Der 2022 frisch renovierte All-Inclusive-Familienclub liegt direkt am langen, palmengesäumten Sandstrand von Hurghada und bietet einen großen Wasserpark, besondere Calimera-Familienzimmer mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern.Frühbucherermäßigungen auf der FernstreckeTraumurlaub im Paradies für die Hälfte des regulären Preises können dank 50 Prozent Frühbucherermäßigung all jene machen, die bis Ende des Jahres ihren Mauritius-Aufenthalt beispielsweise im Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa buchen. Das Hotel liegt direkt am weißen Sandstrand und ist ein tropischer Rückzugsort und ein Eldorado für Schnorchler.In den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Mexiko lassensich beifrühzeitiger Buchung satte 40 Prozent sparen. Dies gilt beispielsweise in Dubai im Anantara The Palm Dubai Resort bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise. Vom Privatstrand des eleganten Resorts bietet sich ein fantastischer Blick auf die Skyline Dubais und die Insel Palm Jumeirah. In Mexiko sparen Gäste 40 Prozent, wenn sie bis Ende dieses Jahres das Barcelo Maya Riviera buchen. Das moderne und stilvolle Adults-Only-Hotel liegt direkt an einem der schönsten Strände Mexikos. Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Im Rahmen der All-Inclusive-Verpflegung haben die Gäste unbegrenzten Zutritt zu insgesamt sechs Buffetrestaurants, elf Spezialitäten-À-la-Carte-Restaurants fünf Grill- und Snack-Bars.Auf den Malediven wird die Buchung bis 28.2.2023 im Filitheyo Island Resort mit einer Ermäßigung von 37 Prozent belohnt. Das beliebte Resort auf dem Faafu Atoll punktet mit einem beeindruckenden Hausriff, weißen Sandstränden und dichter Inselvegetation.Auf Kuba und in der Dominikanischen Republik sparen Gäste bei frühzeitiger Buchung 35 Prozent: Im All-Inclusive-Luxusresort Zoetry Agua Punta Cana gilt diese Ermäßigung bei Buchung bis 28.2.2023. Attraktive 25 Prozent Frühbucherrabatt gibt es in Thailand auf Koh Samui, so zum Beispiel in Rocky's Boutique Resort bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise. Das direkt an einer kleinen, privaten Bucht gelegene Resort ist im thailändischen Stil gehalten und bietet Ruhe und Romantik. Kontaktieren Sie uns dazu bitte unter presse@dertouristik.com.Griechenland, Rhodos, Akti Imperial Deluxe & Spa Resort (First-Class), 24h-Ultra-Alles-Inklusive, 1.200qm großer Spa-Bereich, vier Themenrestaurants, 40% Ermäßigung bei Buchung bis 31.1.2023 im Reisezeitraum 26.3. bis 31.10.2023. (DERTOUR)Türkei, türkische Riviera, Calimera Serra Palace (First-Class), familienfreundliche Clubanlage direkt am Strand, All-Inclusive-Verpflegung, umfangreiches Animations- und Unterhaltungsprogramm, Aquapark, 35% Ermäßigung bei Buchung 31.12.2022 im Reisezeitraum 15.3. bis 20.11.2023. (DERTOUR)Tunesien, Sousse, Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse (First-Class), direkte Strandlage, Spa-Bereich, Thalasso-Zentrum, Halbpension oder All-Inclusive, 35% Ermäßigung bei Buchung bis 28.2.2023 im Reisezeitraum 1.5.-31.10.2023. (DERTOUR)Italien, Sizilien, Unahotels Naxos Beach Sicilia (gehobene Mittelklasse), direkte Strandlage, weitläufige Gartenanlage, wahlweise Frühstück, Halbpension, Vollpension oder All-Inclusive, 30% Ermäßigung bei Buchung bis 31.1.2023 im Reisezeitraum 7.4. bis 20.10.2023. (DERTOUR)Kanaren, Gran Canaria, Santa Mónica Suites (gehobene Mittelklasse), an den Dünen gelegen, Sauna mit Meerblick, wahlweise Frühstück oder Halbpension, 30% Ermäßigung bei Buchung bis 31.12.2022 im Reisezeitraum 1.5.bis 31.10.2023. (DERTOUR)Balearen, Mallorca, Be Live Collection Palace de Muro (First-Class), direkt am flach abfallenden Sandstrand, Spa-Bereich, wahlweise Frühstück oder Halbpension, 25% Ermäßigung bei Buchung bis 31.1.2023 im Reisezeitraum 31.3. bis 31.10.2023. Ägypten, Hurghada, Calimera Blend Paradise (gehobene Mittelklasse), direkt am langen, palmengesäumten Sandstrand gelegen, 2022 renovierter All-Inclusive-Familienclub, großer Wasserpark, 25% Ermäßigung beiBuchung bis 30.4.2023 im Reisezeitraum 1.5. bis 31.10.2023. (DERTOUR)Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Anantara The Palm Dubai Resort (First-Class), elegantes Resort direkt am Privatstrand, Wellnessbereich mit Whirlpool und Sauna, wahlweise Frühstück, Halb- oder Vollpension, 40% Ermäßigung bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise bei Anreise bis 31.10.2023. (DERTOUR)Frühbucher-Beispiele auf der Fernstrecke für den Sommer 2023 Indischer Ozean, Mauritius, Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa (gehobene Mittelklasse), Adults-only-Hotel mit direkter Strandlage, ruhiger, tropischer Rückzugsort und Eldorado für Schnorchler, All-Inclusive, 50% Ermäßigung bei Buchung bis 31.12.2022 im Reisezeitraum 17.4. bis 30.09.2023 (DERTOUR)Mexiko, Riviera Maya, Barcelo Maya Riviera (First-Class), direkt am Strand gelegenes Adults-Only-Hotel, All-Inclusive-Verpflegung, 40% Ermäßigung bei Buchung bis 31.12.2022 im Reisezeitraum 1.5. bis 31.10.2023. (DERTOUR)Indischer Ozean, Malediven, Filitheyo Island Resort (gehobene Mittelklasse), kleine Insel mit dichter Vegetation und weißem Sandstrand, Hausriff ideal für Schnorchler, wahlweise Halbpension, Vollpension oder All-Inclusive, 37% Ermäßigung bei Buchung bis 28.02.2023 im Reisezeitraum 1.5. bis 31.10.2023. (DERTOUR)Dominikanische Republik, Uvero Alto (Punta Cana), Zoetry Agua Punta Cana (First-Class), von Palmen umgebenes Luxusresort direkt am feinen, flach abfallenden Sandstrand, vier À-la-Carte-Restaurants, Spa-Bereich, All-Inclusive, 35% Ermäßigung bei Buchung bis 28.2.2023 im Reisezeitraum 1.5. bis 31.10.2023. (DERTOUR)Kuba, Varadero, Iberostar Selection Bella Vista (First-Class), direkt am feinen Sandstrand, vier À-la-Carte-Restaurants, ein Buffetrestaurant, All-Inclusive, 35% Ermäßigung bei Buchung bis 31.3.2023 im Reisezeitraum 1.5. bis 31.10.2023. (DERTOUR)Thailand, Koh Samui, Rocky's Boutique Resort (gehobene Mittelklasse), romantisches, direkt an einer kleinen, privaten Bucht gelegenes Boutiquehotel, wahlweise Frühstück, Halbpension, Vollpension oder All-Inclusive, 25% Ermäßigung bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise im Reisezeitraum 1.5. bis 31.10.2023. (Meiers Weltreisen)HintergrundZur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 8.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.300 Reisebüros (u.a. 