Am 21. November hielt die Cicor Gruppe ihren jährlichen Analystentag in Zürich ab. Die neuen Informationen, die zu diesem Anlass veröffentlicht wurden, bestätigen die Ergebnisse der gut durchdachten Akquisitionsstrategie der Gruppe in einem sich rasch konsolidierenden Markt und unterstreichen den starken Wachstumskurs, der sich bereits in den hervorragenden Ergebnissen des ersten Halbjahres andeutete (Umsatzanstieg um 35%, Auftragseingang +30%, EBITDA +29%). Das Unternehmen berichtet von einer deutlichen Verbesserung der Qualität seiner Wettbewerbsposition, einem starken Wachstum des Marktanteils und einer daraus resultierenden verbesserten Fähigkeit, Cross- und Up-Selling-Potenziale in einem bereits stark wachsenden Markt zu erschließen. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 werden voraussichtlich stark ausfallen, und es besteht eine ausgezeichnete Aussicht auf eine Fortsetzung dieses Trends bei Umsatz und Ertrag. Umsatzprognose +9%, EBITDA +10%. Der Nettogewinn wird 2023 um 48% und '24 um 50% steigen, wobei die Margen immer noch unter dem normalisierten Niveau von 2018 liegen. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bis 2024 bei einen Abschlag von 15% gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe, was die Attraktivität dieses seltenen, qualitativ hochwertigen Wachstumswertes unterstreicht. AlsterResearch bekräftig daher die KAUFEN-Empfehlung, Kursziel CHF 70.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Cicor%20Technologies%20Ltd





