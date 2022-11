Das Immobilienportal immowelt hat einen Fünfjahresvergleich der Mieten in 79 deutschen Großstädten präsentiert. Hierfür wurden die Angebotsmieten von Wohnungen von 40 bis 120 m2 Größe im Bestand ohne Neubau zwischen Januar und Oktober 2017 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 verglichen. Demnach sind die Kaltmieten in den vergangenen fünf Jahren in allen untersuchten Städten teuerer geworden. In 33 Städten müssen Wohnungssuchende sogar mindestens 20% mehr für die Miete aufbringen als noch 2017. ...

