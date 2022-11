Prime Mining Corp. meldete gestern neue Ergebnisse der jüngst abgeschlossenen zweiten Phase des Bohrprogramms bei dem Gebiet Guadalupe, Teil es Projekts Los Reyes. Die neu gemeldeten Ergebnisse stammen von sieben Bohrlöchern, die im Hauptbereich der Guadalupe-Lagerstätte niedergebracht wurden.



Höhepunkte der Bohrungen:



? 6,8 g/t Au und 166 g/t Ag über 19,5 m (18,3 m geschätzte wahre Weite) in Bohrloch 22GE-118



? 12,8 g/t Au und 646 g/t Ag über 3,3 m (geschätzte wahre Weite von 1,1 m) sowie 4,2 g/t Au und 212 g/t Ag über 37,2 m (geschätzte wahre Weite von 12,7 m) in Bohrloch 22GE-121



? 8,8 g/t Au und 289 g/t Ag über 7,9 m (5,6 m geschätzte wahre Weite), einschließlich 33,2 g/t Au und 1.072 g/t Ag über 2,0 m (1,4 m geschätzte wahre Weite) in Bohrloch 22GE-122



? 6,8 g/t Au und 208 g/t Ag über 13,6 m (6,8 m geschätzte wahre Weite) in Bohrloch 22GE-120



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

PRIME MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de