COLOTECT 3.0 ist ein von BGI entwickelter nicht-invasiver Test zur Darmkrebsfrüherkennung, der Anfang 2023 auf den Markt kommen wird. BGI plant, auf dem Gastrointestinal Cancers Symposium 2023 der ASCO präklinische Fall-Kontroll-Daten für COLOTECT 3.0 zu veröffentlichen. Die Sensitivität für den Nachweis von Darmkrebs beträgt 96,08 %. Die Sensitivität zur Erkennung fortgeschrittener Krebsvorstufen (Advanced Precancerous Lesions, APL) liegt bei 52,5 und ist damit besser als bei FIT-Produkten.

COLOTECT 3.0 ist ein nicht-invasiver Darmkrebs-Selbsttest, der den Methylierungsstatus von Genen abgeschilferter Zellen und fäkal-okkultes Blut im Stuhl erkennt. Er kann beim Screening auf Darmkrebs und fortgeschrittene Krebsvorstufenhelfen, auch wenn keine aktiven blutenden Läsionen vorhanden sind.

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebsart und die zweittödlichste Krebsart weltweit. 2020 gab es mehr als 1,9 Millionen neue Fälle von Darmkrebs. Fortgeschrittenes Alter, eine Vorgeschichte mit Darmerkrankungen, eine familiäre Vorbelastung mit verwandten Krankheiten, Typ-2-Diabetes, Übergewicht oder Fettleibigkeit, bestimmte Ernährungsgewohnheiten, Rauchen und Alkohol sind allesamt Risikofaktoren, die zu Darmkrebs führen können. In den letzten Jahren ist die Inzidenzrate für Darmkrebs bei Menschen unter 50 Jahren deutlich gestiegen.

Mit dem Wachstum des Tumors, können bei den Patienten ein oder mehrere Symptome auftreten, darunter Blut im Stuhl, Unterleibsschmerzen und Blähungen. In den frühen Stadien löst Darmkrebs jedoch in der Regel keine Symptome aus, sodass er bei manchen Patienten erst im dritten oder vierten Stadium diagnostiziert wird und sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Wird Darmkrebs in einem frühen Stadium diagnostiziert, könnte die relative 5-Jahres-Überlebensrate sogar 90 betragen. Wird er jedoch im vierten Stadium diagnostiziert, liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei nur etwa 10 %.

Um mehr über die neue Methode der Darmkrebsvorsorge in weniger als 90 Sekunden zu erfahren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://colotectglobal.com/about-colotectvideo-gallery-1

Nicht-invasiv, schmerzlos, bequem und unter Berücksichtigung der Privatsphäre entwickelt, kann COLOTECT 3.0 helfen, Darmkrebs frühzeitig zu erkennen und Leben zu retten.

