Mit Qualität, Diversifikation, ESG und langfristiger Ausrichtung immer auf Kurs bleiben - so lautet die Devise der Multi-Asset-Fonds von ODDO BHF Asset Management. Dass dies gelingt, belegt die zweite Auszeichnung in Folge durch Citywire.Die jüngste Vergangenheit ist gekennzeichnet durch diverse Krisen und eine nicht enden wollende Aneinanderreihung von schlechten Nachrichten, welche vermutlich so manchem Anleger die eine oder andere schlaflose Nacht beschert haben mag. Auch das aktuelle Umfeld mit Rezessionsängsten und steigenden Zinsen mag für viele nicht gerade ermutigend sein. Die gute Nachricht: In diesem volatilen Marktumfeld trennt sich die Spreu vom Weizen und es zeigt sich, welche Investmentkonzepte dem Anleger auch über einen längeren Zeitraum einen Mehrwert bieten und konsequent durch stürmische See zu steuern vermögen. Dies ist auch der Anspruch des ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (ISIN: LU0319577374).

