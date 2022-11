Dublin (www.fondscheck.de) - Das Fintech-Unternehmen Wahed hat im November sein erstes Scharia-konformes Produkt an die Londoner Börse gebracht, so Leverage Shares in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Basis dafür bildete die White-Label-Lösung von Leverage Shares, einem globalen Pionier für börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ETPs). Wahed möchte die finanzielle Inklusion durch zugängliches, erschwingliches und wertebasiertes Investieren vorantreiben und bietet nun auch britischen sowie europäischen Anlegern Zugang zu US-Aktien, die mit ihren Werten übereinstimmen. ...

