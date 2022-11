EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Umsatzentwicklung

Rubean AG: Sparkassen S-POS App der Sparkassenfinanzgruppe mit signifikant erweiterter Funktion



29.11.2022 / 12:42 CET/CEST

Rubean AG: Sparkassen S-POS App der Sparkassenfinanzgruppe mit signifikant erweiterter Funktion Rubean ermöglicht Girocard-Zahlungsannahme für Beträge über 50 Euro unter PIN-Eingabe

Gerade kleinere Händler und Dienstleister profitieren von den Vorteilen

Die zukunftsweisende Umsetzung hat bereits die Pilotzulassung der Deutschen Kreditwirtschaft erhalten

Volumenmarkt für Rubean eröffnet München, den 29. November 2022. Mit der Technologie der Rubean AG (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) hat die deutsche Sparkassenfinanzgruppe die Funktionsfähigkeit ihrer App "S-POS" signifikant erweitert: Händler und Dienstleister können ab sofort Girocard-Zahlungen in beliebiger Höhe mit PIN-Eingabe auf Ihren Smartphones annehmen, ohne dass eine zusätzliche Akzeptanz-Hardware erforderlich ist. Dies ermöglicht der Sparkassen-Finanzgruppe einen Riesenschritt zur weiteren Erschließung des Payment-Marktes, den die Girocard hierzulande mit einem Marktanteil von über 65% klar dominiert. Die Zahlungsfunktion der S-POS App wurde von Rubean in Partnerschaft mit der CCV-Gruppe, Arnheim/Niederlande, entwickelt und ermöglicht die kontaktlose Akzeptanz sowohl über klassische Plastikkarten als auch über digitale Karten in Bezahl-Apps wie "Mobiles Bezahlen" oder "Apple Pay". Bezahlt werden kann zudem mit den Kartensystemen Maestro, Mastercard, V PAY und Visa. Rubean ist derzeit der einzige SoftPOS-Anbieter, der für Zahlungsannahmen via Girocard zugelassen ist. Das Unternehmen, das mit diesem Schritt in einen wachstumsstarken Volumenmarkt eintritt, wird seinen Marktvorsprung in Partnerschaft mit den Sparkassen weiter ausbauen. "Der Zahlungsverkehr befindet sich im Umbruch", sagt Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel und betont: "Insbesondere in Folge der Corona-Pandemie werden viele Discounter und Handelsunternehmen aus Hygiene-, aber auch aus Sicherheitsgründen bargeldloses Bezahlen forcieren." Schon seit vergangenem Jahr können auch kleinere Marktteilnehmer - wie Wochenmarkt-Beschicker, Handwerker, Obst- oder Blumenfeld-Betreiber, Taxi-Unternehmen, Kioske, Vereine, Hofladenbesitzer usw. - ohne Kassensysteme oder Terminal-Infrastruktur und damit ihren Kunden bequemes und kostengünstiges bargeldloses Bezahlen anbieten. "Das digitale Terminal wird unser Geschäftsleben verändern", so Geupel weiter. "Die mobile App läuft auf Android Smartphones und ausgewählten Tablets und erlaubt es, Kartenzahlungen überall anzunehmen, am Straßenverkaufsstand, nach einer Sanitärreparatur vor Ort beim Kunden oder bei Warenlieferungen an die Haustür. Die Möglichkeit, unmittelbar unkompliziert zu bezahlen, spart allen Beteiligten Zeit und könnte sogar neue Geschäftsmodelle schaffen. Auch die Möglichkeit, Zahlungsvorgänge direkt am Ende eines Verkaufsgesprächs in einem Warenhaus durchzuführen, sorgt für Nachfrage seitens großer Retailer aus der Elektronik- und Kosmetikbranche." Über Rubean: Die Rubean AG mit Hauptsitz in München ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer, Händler und Dienstleister. Seit seinem fast zwanzigjährigen Bestehen hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS. Rubean ist in den Marktsegmenten m:access und gettex der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Über CCV: CCV ist ein internationaler Zahlungsdienstleister, der bargeldlose Zahlungen sowohl für Groß- als auch für Kleinunternehmen einfach und zugänglich macht. Das Angebot reicht von bequemen Online-Zahlungen bis hin zu leistungsstarken Lösungen für den stationären und unbeaufsichtigten Handel. Als Pionier des digitalen Zahlungsverkehrs und mit über 60 Jahren Erfahrung entwickelt CCV individuelle, maßgeschneiderte Payment-Lösungen für seine mehr als 150.000 Kunden weltweit. Unser Erfolg basiert auf Innovation in Kombination mit einer langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden. www.ccv.eu Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer german communications AG Rubean AG Jörg Bretschneider Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 anna.sammer@rubean.compresse@german-communications.com

