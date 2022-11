KATEK SE (ISIN:DE000A2TSQH7) und die Shareholder von Nextek, einem US-amerikanischen Anbieter von High-Tech und High Value-Electronics, haben ein Share Purchase Agreement zur Übernahme sämtlicher Anteile von Nextek unterzeichnet. KATEK erweitert damit seine Präsenz in Nordamerika um einen Standort in Alabama, USA. Gleichzeitig kündigt KATEK eine Kapitalerhöhung an, um die sich derzeit verstärkt bietenden Wachstumschancen gezielt nutzen zu können. München, 29. November 2022 - Die KATEK SE hat mit den Eigentümern der Nextek Inc. in Madison, USA, einen Kaufvertrag zur Übernahme sämtlicher Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...