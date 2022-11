Nächste Goldmine in Australien: Classic Minerals: Wasserpipeline auf Kat Gap genehmigt

Anzeige / Werbung

Diesmal könnte es auf Kat Gap mit profitabler Goldverarbeitung klappen. In den frühen 2000er Jahren war Toll-Milling bei niedrigen Goldpreisen angedacht. Classic hat nun eine eigene Mine bei vervierfachten Goldpreisen.



Für die geplante Goldproduktion auf dem Kat-Gap-Goldprojekt in Westaustralien ist die Verfügbarkeit von Wasser bei der Verarbeitung der geförderten Erze in der Gekko-Anlage ein entscheidender Faktor. Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) hat deshalb eine detaillierte Planung für die Sicherstellung der Wasserversorgung entwickelt. Sie wurde in der Zwischenzeit von den australischen Behörden genehmigt.

Unmittelbar nachdem das Department of Mines, Industry Regulation and Safety die Trasse für die Wasserpipeline genehmigt hat, begannen die Arbeiten zum Aufbau der Leitung. Die Arbeiten dürften recht zeitnah abgeschlossen werden, denn die Entfernung zwischen dem gebohrten Brunnen und den Wassertanks an der Gekko-Anlage beträgt lediglich 1.100 Meter.



Das Management von Classic Minerals rechnet damit, dass der Aufbau der Wasserleitung in etwa vier Wochen abgeschlossen werden kann. Begünstigt wird kurze Bauzeit der Pipeline dadurch, dass die neue Leitung ausschließlich oberirdisch verlegt werden wird und die zurückzulegenden Entfernungen ausgesprochen gering sind.









Classic Minerals erreicht einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Goldproduktion

Zukünftig berechtigt die jetzt erteilte Lizenz Classic Minerals dazu, jährlich bis zu 100.000 m³ Wasser aus dem Boden zu entnehmen. Um dauerhaft eine ausreichende Wasserversorgung sicherstellen zu können, wird das Unternehmen jedoch noch weitere Wasserbohrungen vornehmen, um sich zusätzliche Wasservorkommen für die Sicherstellung der Goldproduktion auf Kat Gap zu erschließen.



Mit dem Erhalt der Wasserlizenz erreicht Classic Minerals einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Goldproduktion. Für die investierten Anleger ist dies eine sehr positive Nachricht, denn erneut wird ein mögliches Risiko aus der Gleichung entnommen und durch die verlässliche Gewissheit ersetzt, dass Classic Minerals seine Goldproduktion wie geplant realisieren kann.







