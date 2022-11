Mainz (ots) -Montag, 5. Dezember 2022, 20.15 UhrErstausstrahlungDer Neusiedler See, auch als das "Meer der Wiener" bezeichnet, ist einer der wenigen Steppenseen Europas, der größte See Österreichs und in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Er ist im Schnitt nur einen Meter tief, wird vor allem aus Niederschlägen gespeist und hat nur einen einzigen, künstlich angelegten Abfluss. 3sat zeigt "Seenland Österreich - Neusiedler See und Seewinkel" von Rosa Maria Plattner am Montag, 5. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.Trotz der geringen Tiefe ist der Neusiedler See bei Seglern und Surfern beliebt. Selbst fortgeschrittene Segler fühlen sich herausgefordert, wenn die Stürme unberechenbar werden. Niederschläge sind selten, die Sonnenstunden zahlreich und die Landwirtschaft eine besondere Herausforderung. Wie lassen sich Tomaten züchten - ganz ohne gießen? Eine große Aufgabe für einen Biobauern am See. Duftkräuter fühlen sich wohl in Sonne und Wärme. Und so kommt es, dass in einem ehemaligen Schweinestall eine Duft-Oase entstand. Auch alte Kirschsorten werden hier kultiviert. Eine weitere Besonderheit ist das private Dorfmuseum von Josef Haubenwallner. In jahrzehntelanger Arbeit hat er eine Vielzahl von abbruchreifen, typischen Häusern des Heidebodens auf eigenem Grund wieder aufgebaut. 1991 wurde der gesamte südliche Teil des Sees auf ungarischer Seite zum Nationalpark erklärt. 1993 zog Österreich mit fünf Gebieten am Ostufer nach. Mit der Gründung des grenzüberschreitenden Nationalparks begann eine enge Zusammenarbeit. Im Südosten, dem Seewinkel, glitzern Salzseen, Moorweiler und sumpfige Wiesen um die Wette.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://kurz.zdf.de/DaxVE/Die Dokumentation als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/Uvec/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5382395