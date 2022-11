Inflation ist und bleibt ein Thema, dass uns alle teuer zu stehen kommt. Nicht nur die Energie-Preise, sondern auch das Markt-Geschehen und die aktuell hohe Unsicherheit erschweren Anlage-Entscheidungen. Eine Möglichkeit in dieser Phase zu investieren, erfahren Sie in diesem Interview mit Johann Saiger vom Midas Brief.