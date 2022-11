Encavis - Solar- und Windparkbetreiber im Aufwind!

Richard Pfadenhauer,

Encavis ist auf Einkaufstour. In den zurückliegenden sieben Tagen erwarb der Betreiber von Solar- und Windparks einen 14 MW Solarpark in Schweden, einen 69 MW Onshore Windpark in Litauen und einen baureifen 55 MW Solarpark in Spanien. Encavis steht für Energy Capital Vision. Die Vision ist die dezentrale Energieerzeugung. Ende Q3 2022 hat Encavis nach eigenen Angaben bereits 218 und 97 Windparks mit einer Gesamtleistung von 3,4 GW auf eigene Rechnung oder für ihre Kunden betrieben. Der Ausbau der Kapazitäten und der Anstieg des Strompreises schlugen sich im Zahlenwerk für die ersten neun Monate des Jahres nieder. So stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37 Prozent und der operative Gewinn (EBITDA) um 39 Prozent. Aufgrund der Diskussionen um eine Strompreisobergrenze und eine mögliche Abschöpfung von Erlösen hat Encavis Rückstellungen in Höhe von rund 30 Millionen Euro gebildet. Dennoch hält der Konzern am Wachstumskurs fest.

Im Sommer erhöhten die Hamburger ihre Prognosen für das Gesamtjahr. Nun wird mit einem Umsatz von rund 420 Millionen Euro (Vorjahr: 332 Millionen Euro) und einem bereinigten EBIT von rund 185 Millionen Euro (Vorjahr: 149 Millionen Euro) gerechnet. Für 2023 gibt es noch keine konkreten Prognosen. In weiten Teilen Europas wird jedoch der Ausbau der erneuerbaren Energie mit Milliarden Euros gefördert. Davon dürften auch Betreiber von Solar- und Windparks profitieren. Nach Angaben von Refinitiv stuft ein großer Teil der Analysten den MDAX-Wert aktuell als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl könnten schwache Zahlen des Unternehmens oder ein schwacher Gesamtmarkt die Aktie von Encavis (zeitweise) unter Druck setzen.

Chart: Encavis

Widerstandsmarken: 61,90/72,70 EUR

Unterstützungsmarken: 51,10/53,15/55,20 EUR

Die Aktien von Encavis bildete von Mitte November 2021 bis Mitte Oktober 2022 einen Abwärtstrend. In der zweiten Oktoberhälfte gelang der Ausbruch aus dem langfristigen Trend nach oben und bildete bei EUR 61,90 ein vorläufiges Hoch. In den zurückliegenden Tagen legte die Aktie den Rückwärtsgang ein und steuert die 61,8%-Retracementlinie bei EUR 55,20 an. Eine Konsolidierung bis EUR 55,20 oder gar EUR 53,15 wird das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein Stimmungswechsel deutet sich frühestens unterhalb von EUR 51,10 an. Bis dahin besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf EUR 61,90 oder gar ein Anstieg bis EUR 73,70.

Encavis in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.08.2021-29.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Encavis in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2017- 29.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

