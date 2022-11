Brenntag will US-Rivalen Univar übernehmen

Werbung



Übernahmegespräche zwischen Brenntag und Univar sind angelaufen. Außerdem: Erfahren Sie mehr über die aktuelle Situation im DAX© und spannende technische Formationen bei ausgewählten Werten in unserem Daily Trading.



Der Chemikalienhändler mit Sitz im nordrhein-westfälischen Essen bestätigte am Wochenende erste Übernahmegespräche in Bezug auf eine Akquisition seines Rivalen Univar. Dies deckt sich mit der Unternehmensstrategie die Marktposition durch Zukäufe weiter festigen zu wollen, denn falls es zu einem Deal kommt, würde der DAX©-Konzern seine Position in den USA deutlich ausbauen können. Solch eine Akquisition ist allerdings sehr teuer und würde höchstwahrscheinlich nicht ohne eine Kapitalerhöhung auskommen, was Aktionäre mit einem deutlichen Kursrutsch der Brenntag-Aktie quittiert haben. Das Management hatte in der Vergangenheit zwar des Öfteren kleinere Unternehmen als potenzielle Übernahmekandidaten im Visier, jedoch fällt Univar als Nummer 2 der Chemikalienhändler nicht in dieses Raster. Da bisher lediglich erste Gespräche geführt worden, bleibt jedoch abzuwarten wie es mit dem Deal weitergeht.





