Nach Veröffentlichtung der jüngsten Daten zur Inflation in Deutschland werden Forderungen an die EZB lauter, die Zinsen weniger stark anzuheben. Wie Destatis vor wenigen Minute meldete, stieg die Inflation in Deutschland nur um 10,0% (VPI; erwartet war 10,4%) und um 11,3% (HVPI, erwartet war 11,3%). Das ist Wasser auf die Mühlen jener, die davon ausgehen, ...

