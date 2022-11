Patrick Dewayne im Gespräch mit Martin Utschneider von Donner und Reuschel und dem ultimativen Chartcheck bei DAX, Eur/US$, GOLD, HangSeng und S&P 500. Die jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten sind positiv und seit den September/Oktobertiefs konnte der DAX beispielsweise eine 8 wöchige Rally hinlegen. Ob die Anleger weiter kauffreudig bleiben, wo Widerstände in den jeweiligen Märkten liegen und wie das Chartbild aussieht, dass schauen wir uns im Interview genauer an.