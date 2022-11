Patrick Dewayne spricht mit dem Head of Global Macro der ING, Carsten Brzeski, über das Kapitalmarktjahr 2022 und ob wir mit einem "blauen Auge" davongekommen sind. In puncto Makroökonomie ist 2022 eines der herausforderndsten Jahre gewesen, Stichwort Ukraine Krieg, Corona Lockdowns, Rekordinflation in USA, D & EU. Zuletzt sind Erzeugerpreise und Inflation etwas zurückgekommen in den jeweiligen Regionen. Ob das schon positive Vorboten sind einer Trendumkehr besprechen wir im Interview ebenso, wie die Frage, ob die Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten weiter anhält oder sich abschwächt.