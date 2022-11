Die Grenzen des Wachstums - wie schon vor fünf Jahrzehnten formuliert - sollte man dezidiert betrachten. Vieles hat sich auch zum Guten gewendet. Von Dieter Wermuth* Vor 50 Jahren erschien das Buch "Limits to Growth" (Grenzen des Wachstums), geschrieben von vier Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology (MIT), in dem sie zeigten, dass die Ressourcen unseres Planeten auf unverantwortliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...