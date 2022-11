Die Neubesetzung von Führungspositionen steht im Einklang mit der Zielsetzung des Unternehmens, das Leben von Entwicklern zu verbessern, sich auf die Entwicklung neuer Plattformfunktionen zu konzentrieren und das Engagement für Nachhaltigkeit zu verstärken.

Zu den Neubesetzungen gehören Katariina Korhonen als VP of Strategy Operations, Ian Massingham als VP of Developer Relations and Community, Amy Krishnamohan als VP of Product Marketing und Jonah Kowall als VP of Product Management.

Aiven, das Unternehmen für Open-Source-Cloud-Datenplattformen, hat die Besetzung mehrerer wichtiger Führungspositionen bekannt gegeben, die gemeinsam dazu beitragen sollen, das Engagement des Unternehmens für die Demokratisierung des Zugangs zu den besten Open-Source-Technologien bei gleichzeitiger Verringerung der Umweltauswirkungen von Cloud-Diensten umzusetzen.

Diese neuen strategischen Führungspositionen erstrecken sich auf die Bereiche Betrieb und Strategie, Produktmarketing, Entwicklerbeziehungen und Produktmanagement und umfassen

Katariina Korhonen, Vice President of Strategy and Operations

Amy Krishnamohan, Vice President of Product Marketing

Ian Massingham, Vice President of Developer Relations and Community

Jonah Kowall, Vice President of Product Management

Oskari Saarenmaa, CEO und Mitbegründer von Aiven, kommentiert die Neubesetzungen wie folgt: "Aiven hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Entwicklern zu verbessern, indem es ihnen hilft, anspruchsvollere Anwendungen zu entwickeln, die für alle zugänglich sind. Als wir Aiven gründeten, war es unser Ziel, das Unternehmen aufzubauen, für das wir gerne arbeiten würden. Heute freuen wir uns, eine so talentierte Gruppe in unserem Führungsteam und in der Aiven-Community begrüßen zu dürfen. Unsere Fähigkeit, die besten Talente anzuziehen und gleichzeitig die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter zu unterstützen, trägt maßgeblich dazu bei, dass wir neue Plattformfunktionen entwickeln können, die uns unserem Ziel, nachhaltigere Anwendungen in der Cloud zu entwickeln, näher bringen."

Katariina Korhonen wurde als Vice President of Strategy and Operations in das Executive Leadership Team von Aiven berufen. Katariina Korhonen arbeitet eng mit anderen Führungskräften und dem Verwaltungsrat zusammen und konzentriert sich auf die Entwicklung von Aivens Unternehmens-, Betriebs- und Nachhaltigkeitsstrategie auf globaler Ebene. Vor ihrer neuen Position war Katariina Korhonen die letzten sechs Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen bei Smartly tätig.

Amy Krishnamohan ist als Vice President of Product Marketing für die Ausrichtung und Strategie des Produktmarketings von Aiven verantwortlich und pflegt den Kontakt zu wichtigen Stakeholdern wie Analysten, Vordenkern der Branche und strategischen Kunden, um den Bekanntheitsgrad von Aiven zu erhöhen. Als Absolventin der Carnegie Mellon University hat Amy verschiedene Erfahrungen im Bereich Produktmarketing und Marketingstrategie gesammelt, wo sie Open-Source-Datenbankprojekte und andere Cloud-native Datenbanken leitete. Bevor sie zu Aiven kam, leitete sie Produktmarketingstrategien von großen Datenbankunternehmen wie MariaDB und Google Cloud.

Aiven begrüßt überdies Ian Massingham als Vice President of Developer Relations and Community des Unternehmens, der sich auf den weiteren Ausbau der Beziehungen zwischen Aiven und der Entwickler-Community konzentriert und sicherstellt, dass unsere Programme mit unserer Zielsetzung übereinstimmen, das Leben der Entwickler zu verbessern. Bevor er zu Aiven kam, leitete Ian Massingham das Developer Relations Community Team bei MongoDB. Davor spielte er eine wesentliche Rolle beim Aufbau und der Skalierung der Kommunikations- und Entwicklerbeziehungsfunktion bei AWS und leitete in den letzten 18 Monaten seiner Tätigkeit bei AWS die Worldwide Solutions Architecture für Startup-Kunden.

Jonah Kowall stößt als neuer Vice President of Product Management zu Aiven. In seiner neuen Position wird er die Produktstrategie umsetzen und das Produktteam leiten, das für die Weiterentwicklung der Plattform zuständig ist, um das kontinuierliche Wachstum des Kundenstamms von Aiven zu unterstützen. Jonah Kowall war zuvor Chief Technology Officer bei Logz.io und mehreren anderen Startups. Zu seinem Hintergrund gehört auch seine Tätigkeit als Research VP bei Gartner und die regelmäßige Mitarbeit und Pflege der Open-Source-Projekte Jaeger und OpenTelemetry. Jonah Kowall kommt zu Aiven und bringt eine Fülle von Wissen über alles, was mit "Beobachtbarkeit" zu tun hat, mit.

Diese jüngste Ankündigung einer Erweiterung der Führungsebene folgt auf die Berufung von Olivier van Grembergen zum Regional Vice President (RVP) von Aiven Asia Pacific (APAC), die bereits im Oktober bekannt gegeben wurde, um das weitere Wachstum in der Region voranzutreiben.

Über Aiven

Aiven hat seinen Hauptsitz in Helsinki und betreibt Niederlassungen in Berlin, Boston, Paris, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto. Aiven bietet verwaltete Open-Source-Datentechnologien wie PostgreSQL, Apache Kafka und OpenSearch in allen wichtigen Clouds an. Mit Aiven können Entwickler das tun, was sie am besten können: Anwendungen erstellen. Gleichzeitig tut Aiven das, was es am besten kann: die Cloud-Dateninfrastruktur verwalten. Aiven versetzt seine Kunden in die Lage, mit Open Source Geschäftsergebnisse zu erzielen, die weit über die eigenen Grenzen hinaus echte Veränderungen bewirken. Kürzlich erhielt Aiven eine Bewertung von 3 Mrd. US-Dollar und hat jetzt eine Gesamtfinanzierung von 420 Mio. US-Dollar erhalten, die von seinen Investoren Atomico, Earlybird, Eurazeo, IVP, Lifeline, Salesforce Ventures und World Innovation Lab bereitgestellt wird.

Um mehr über Aiven zu erfahren, besuchen Sie aiven.io und folgen Sie uns unter @aiven_io auf Twitter.

