Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000SCP9 Region Group 29.11.2022 AU0000253502 Region Group 30.11.2022 Tausch 1:1

US0395871009 Arcimoto Inc. 29.11.2022 US0395872098 Arcimoto Inc. 30.11.2022 Tausch 20:1

