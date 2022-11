Sonic Healthcare (ASX: SHL) investiert $17,8 Millionen, um eine Beteiligung von 19,99 an Microba zu $0,26 pro Aktie zu erwerben und ist bestrebt, Optionen für einen weiteren Anteil von 5 zu erwerben was Sonic eine strategische Beteiligung an Microba verschafft

Microba und Sonic haben die ersten Bedingungen für eine strategische Partnerschaft vereinbart, nach denen die Mikrobiom-Testtechnologie von Microba in Australien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, den USA, Neuseeland und Belgien angeboten werden soll

Sonic Healthcare ist eines der größten medizinischen Diagnostikunternehmen der Welt, das weltweit mehr als 41.000 Mitarbeiter beschäftigt und im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von $9,3 Milliarden erzielt hat

Erwartungen zufolge wird die Partnerschaft den adressierbaren Markt von Microba durch den Vertrieb der Microba-Tests über das weltweite Netzwerk der in der medizinischen Grundversorgung und in spezialisierten Versorgungsbereichen tätigen Fachleute von Sonic vergrößern

Der Chief Executive Officer von Microba, Dr. Luke Reid, erläutert die heute angekündigte strategische Partnerschaft in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=tKTlULw90l8

Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) ("Microba" oder das "Unternehmen") meldet, dass der führende Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen, Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL) ("Sonic"), einer Investition von 17,8 Mio. zum Erwerb einer Beteiligung von 19,99 an Microba zugestimmt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre möchte Sonic überdies Optionen für eine weitere Beteiligung von 5 erwerben. Die Ausübung der Optionen durch Sonic würde zu einer weiteren Investition von 7,5 Mio. in Microba führen.

Darüber hinaus haben Microba und Sonic erste verbindliche Bedingungen für eine strategische Allianz vereinbart, nach denen die Mikrobiom-Testtechnologie von Microba in Australien, Neuseeland, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Belgien, der Schweiz und den Vereinigten Staaten angeboten werden soll.

Dr. Luke Reid, Chief Executive Officer von Microba, sagte: "Wir freuen uns, dass Sonic Healthcare, ein weltweit führendes, im Bereich Gesundheitsversorgung tätiges Unternehmen, ein wichtiger strategischer Aktionär und Partner geworden ist. Sonic ist weltweit für seine führende Rolle bei der Bereitstellung zuverlässiger medizinischer Diagnostikdienstleistungen anerkannt, und unsere Partnerschaft verbindet die Interessen beider Unternehmen, Ärzte und Patienten weltweit mit Mikrobiomtests und Therapeutika zu versorgen und so den Behandlungsstandard zu verbessern.

Diese strategische Partnerschaft mit Sonic wird den internationalen Vertrieb der Mikrobiomtests von Microba in der medizinischen Grundversorgung und in spezialisierten Versorgungsbereichen beschleunigen und unsere Tests stärker in die Routineversorgung von Patienten einbinden."

Dr. Colin Goldschmidt, Chief Executive Officer von Sonic Healthcare, führte aus: "Sonic Healthcare ist stolz darauf, mithilfe führender Labor- und Informatiktechnologien präzise und zuverlässige medizinische Diagnostikdienstleistungen zu erbringen. Unsere Partnerschaft mit Microba ist ein Zeichen für unser Engagement, in innovative Entwicklungen in der Labormedizin zu investieren. Wir erleben, dass Mikrobiomtests in den kommenden Jahren einen wichtigen Teil der Pathologie ausmachen werden, und freuen uns über das Potenzial dieser Partnerschaft und die Möglichkeiten, die die Technologie von Microba für die weltweiten Aktivitäten von Sonic, unsere überweisenden Ärzte und unsere Patienten bieten wird."

Sonic erwirbt strategische Beteiligung an Microba

Sonic hat eine Vereinbarung zum Bezug von Aktien abgeschlossen, um einen Anteil von 19,99 an Microba durch die Ausgabe neuer, voll eingezahlter Stammaktien (Aktien) zu einem Ausgabepreis von $0,26 pro Aktie zu erwerben. Dies entspricht einer Prämie von 25 auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Microba-Aktien für 5 Tage, die am Tag vor dieser Ankündigung abgelaufen sind, und bedeutet eine Kapitalaufstockung von $17,8 Millionen für das Unternehmen.

Die Aktien werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität von Microba gemäß ASX Listing Rule 7.1 und 7.1A ausgegeben. Nach der Ausgabe dieser Aktien wird Sonic als wesentlicher Aktionär eine relevante Beteiligung an 19,99 des ausgegebenen Aktienkapitals von Microba halten.

Darüber hinaus strebt Sonic den Erwerb von nicht börsennotierten Optionen an, die zu einem Preis von 33c pro Aktie ausgeübt werden können und 18 Monate nach dem Zeitpunkt der Aktienemission verfallen. Der Ausübungspreis der Optionen entspricht einer Prämie von 58 auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Microba-Aktien für 5 Tage, die am Tag vor dieser Ankündigung abgelaufen sind. Im Falle der Ausübung würden die Optionen weitere 5 des ausgegebenen Aktienkapitals von Microba nach Abschluss der Aktienemission ausmachen und werden nur vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre gemäß der ASX Listing Rule 7.1 auf einer Hauptversammlung ausgegeben, die voraussichtlich im Februar 2023 stattfinden wird und deren Zustimmung vom Vorstand von Microba empfohlen wird. Die Ausübung der Optionen unterliegt der Einhaltung des Corporations Act 2001 (Cth) durch Sonic.

Strategische Beziehung

Microba und Sonic haben in der Vereinbarung erste Bedingungen festgelegt, nach denen Sonic Healthcare Limited und seine Tochtergesellschaften die Mikrobiom-Testprodukte von Microba exklusiv an ihre Kunden wie etwa Allgemeinmediziner und Fachärzte in Deutschland, Belgien und dem Vereinigten Königreich für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem 31. Januar 2023 vertreiben können, mit der Absicht einer Verlängerung vorbehaltlich des Abschlusses vollständiger Lizenz- und Vertriebsvereinbarungen. Gemäß der anfänglich vereinbarten Bedingungen werden Sonic Healthcare Limited und seinen Tochtergesellschaften überdies nicht-exklusive Vertriebsrechte für die Schweiz, die Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland eingeräumt.

Alle Lizenz- und Vertriebsvereinbarungen werden die bestehenden Dienstleistungs- und Vertriebsvereinbarungen von Microba beinhalten. Die vollständigen Lizenz- und Vertriebsvereinbarungen werden voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen.

Chief Medical Officer von Sonic tritt dem Medical Advisory Board von Microba bei

Angesichts der gemeinsamen strategischen Ziele der beiden Unternehmen, modernste Mikrobiom-Tests in die medizinische Routineversorgung einzubinden, wird Dr. Stephen Fairy, Chief Medical Officer von Sonic Healthcare, dem Medical Advisory Board von Microba beitreten, das für die medizinische und wissenschaftliche Ausrichtung der kommerziellen Aktivitäten von Microba zuständig ist. Dr. Fairy wird eine hochkarätige Gruppe von Medizinern im Medical Advisory Board von Microba ergänzen, dem Prof. Ian Frazer (AC), Prof. Paul Griffin, Prof. Jake Begun und Dr. Chris Hogan (OAM) angehören. Sonic strebt derzeit keinen Posten im Board of Directors von Microba an.

Über Sonic Healthcare

Sonic Healthcare ist einer der weltweit führenden Anbieter medizinischer Dienstleistungen, der höchste Qualität in den Bereichen Labormedizin/Pathologie, Radiologie und medizinische Grundversorgung in Australien, Europa und Nordamerika bietet. Sonic beschäftigt weltweit über 41.000 Mitarbeiter und ist der größte private, im Bereich Pathologie tätige Betreiber in Australien, Deutschland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich, der zweitgrößte in Belgien und Neuseeland und der drittgrößte in den USA.

Über Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences ist ein Präzisionsmikrobiom-Unternehmen mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit zu verbessern. Mit seiner weltweit führenden Technologie zur Messung des menschlichen Darmmikrobioms fördert Microba die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für bedeutende chronische Krankheiten und bietet Forschern, Klinikern und Verbrauchern Testdienstleistungen für das Darmmikrobiom an. Durch Partnerschaften mit führenden Organisationen treibt Microba die Erkennung neuer Zusammenhänge zwischen dem Mikrobiom, Gesundheit und Erkrankungen voran, um neue Gesundheitslösungen zu entwickeln.

