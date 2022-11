Für boersengefluester.de ist das von der Deutschen Börse AG veranstaltete Deutsche Eigenkapitalforum (EKF) in Frankfurt die perfekte Gelegenheit, um sich auch Unternehmen anzuschauen, die bislang noch nicht zu unserem rund 650 Titel umfassenden Coverage-Universum zählen. Dazu gehörte bis vor kurzem auch Mainz Biomed - ein bereits seit Anfang November 2021 an der Nasdaq gelistetes Unternehmen ... The post Mainz Biomed: Spannende Präsentation auf dem Eigenkapitalforum appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...