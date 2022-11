Shell investiert weiter in nachhaltige Projekte. Mit Milliardendeal übernimmt Shell dänischen Biogasproduzenten. Uniper braucht weitere 25 Milliarden Euro an liquiden Mitteln.Shell (GB00BP6MXD84) übernimmt über eine Tochtergesellschaft den dänischen Biogasproduzenten Nature Energy Biogas AS für rund 1,9 Milliarden Euro. Aktuell korrigiert die Aktie aufgrund des China-Risikos. Grund hierfür ist die strikte Null-Corona-Politik der chinesischen Regierung. Wenn es weitere längere Lockdowns in China geben sollte, so dürfte dies auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...