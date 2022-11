Regelrecht bluten müssen heute Roblox-Aktionäre. Schließlich sieht der Kurs mit einem Minus von rund vier Prozent nicht gut aus. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Rette sich wer kann - oder wie lautet nun das Motto?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser markante Punkt wurde bei 29,46 USD ausgelotet. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Anleger, die für Roblox bullish eingestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...