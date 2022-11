ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered Backup Storage-Lösung, wurde bei der 13. jährlichen Verleihung der SDC Awards, Storage, Digitalisation und Cloud Awards den renommierten IT-Auszeichnungen von Angel Business Communications -, am 24. November 2022 in London mit zwei Auszeichnungen honoriert. ExaGrid erhielt Auszeichnungen als "Storage Company of the Year" und "Vendor Channel Program of the Year", jeweils im dritten aufeinanderfolgenden Jahr. Diese jüngsten Auszeichnungen ergänzen die vier Awards, die ExaGrid in diesem Herbst bereits gewonnen hatte, sodass das Unternehmen im Jahr 2022 auf insgesamt sechs Branchenauszeichnungen kommt.

Das Reseller-Partnerprogramm von ExaGrid wurde als "Vendor Channel Program of the Year" ausgezeichnet. ExaGrid führt eines der branchenweit besten Deal-Registrierungsprogramme, um hohe Margen, Deal-SPIFFs und Meeting-Maker-Boni zu fördern. Darüber hinaus bietet ExaGrid eine optionale und kostenlose Zertifizierung zum ExaGrid Certified Solutions Architect an. ExaGrid kooperiert weltweit mit Resellern und Distributoren und hat Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern. Die ExaGrid-Programme sind so strukturiert, dass sie für Partner denkbar unkompliziert sind, und profitieren von einem umfassenden Support durch das ExaGrid-Vertriebsteam. Das Ergebnis ist eine Abschlussquote von 75 %. ExaGrid ist bekannt für sein differenziertes Tiered Backup Storage-System, das seinen Kunden einen herausragenden Kundensupport durch zugewiesene Level-2-Technologieexperten bereitstellt, sodass Partner auf eine erstklassige Betreuung ihrer Kunden vertrauen können.

Außerdem wurde ExaGrid zum dritten Mal in Folge als "Storage Company of the Year" ausgezeichnet. Im Jahr 2021 erweiterte ExaGrid seine Produktlinie durch eine verbesserte Skalierbarkeit auf bis zu 2,7 PB Vollbackup für ein einziges System. 2022 stellte ExaGrid sein Cloud Tier für Disaster Recovery in AWS und Azure sowie 30-mal schnellere synthetische Veeam-Fulls, Verbesserungen seiner Retention Time-Lock-Funktionen für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen und viele weitere neue Funktionen vor. ExaGrid umfasst erweiterte Tools und Rechner, die dem Kunden die Berechnung der tatsächlich anfallenden Kosten für Backup-Speicher vorab und über längere Zeiträume ermöglichen. Diese Tools zeigen Kunden die zu erwartenden Kosten der Backup-Speicherung, einschließlich der Backup-Rotation, Backup-Archivierung, des jährlichen Wachstums ihres Datenbestands und der Speicherung von Daten für die Notfallwiederherstellung an einem zweiten Standort.

Im Jahr 2022 hat ExaGrid zwei Rekordquartale in Folge erzielt und seinen Kundenstamm auf über 3.600 Kunden in 80 Ländern erweitert. ExaGrid erwirtschaftet weiterhin Quartal für Quartal einen positiven Cashflow, ein positives EBITDA und eine positive Gewinn- und Verlustrechnung. ExaGrid ist das einzige Unternehmen, das voll und ganz auf Backup-Speicherung spezialisiert ist und sich dem Ziel widmet, die häufigen Probleme bei Backup-Lösungen zu überwinden und gleichzeitig seinen Kunden den besten Wert zu bieten, darunter die schnellste Backup-Erstellung, die schnellsten Wiederherstellungen, ein Backup-Fensters von fester Länge bei wachsendem Datenbestand, umfassende Sicherheit, einschließlich Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, und niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten.

"Diese beiden Auszeichnungen bringen es auf den Punkt. Mit unserem Tiered Backup Storage-Angebot konzentrieren uns zu 100 auf die Betreuung unserer Vertriebspartner", so Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid. "Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner des Jahres 2022! Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Da diese Auszeichnungen von der Öffentlichkeit vergeben werden, bedeutet uns das sehr viel. Mit unserer Tiered Backup Storage-Lösung und unserem Experten-Support werden wir weiterhin neue Maßstäbe setzen."

ExaGrid erhält weiterhin Anerkennung für seine Tiered Backup Storage-Appliances und hat im Jahr 2022 bereits sechs Preise gewonnen mehr als alle anderen Anbieter von Backup Storage-Lösungen in diesem Jahr darunter:

Dies ist das dritte aufeinanderfolgende Jahr, in dem ExaGrid im Segment der Backup Storage-Anbieter mehr Auszeichnungen gewonnen hat als jeder andere Anbieter.

ExaGrid Tiered Backup Storage

ExaGrid stellt Tiered Backup Storage mit einer Frontend-Disk-Cache-Landing Zone bereit, die Daten für extrem schnelle Backups direkt auf der Festplatte ablegt und wiederherstellt, um so den Zeitaufwand für Wiederherstellungen und VM-Boots zu minimieren. Die Daten für die Langzeitspeicherung werden in einem mehrstufigen deduplizierten Daten-Repository gespeichert der Retention Tier -, um die benötigte Speicherkapazität und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz ermöglicht die höchste Backup- und Wiederherstellungsleistung bei optimaler Speicherkosteneffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances auf unkomplizierte Weise hinzugefügt werden können, um einem wachsenden Datenbestand gerecht zu werden. Jede Appliance umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei zunehmenden Datenvolumen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters von fester Länge verfügbar sind. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Hardware-Upgrades überflüssig und ermöglicht Kombinationen von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle im selben Scale-Out-System, wodurch Hardwareveralterung vermieden und IT-Investitionen geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid berichten, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden. Lesen Sie auch unsere mehr als 100 Gartner Peer Insight Reviews. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

