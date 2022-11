LONDON, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit dem Vorverkauf des METAVERTU-Telefons am 24. Oktober hat die Zahl der weltweiten Vorbestellungen 200.000 überschritten, und mehr als 40 % der Nutzer haben bisher vollständig bezahlt. Unter ihnen ist das Karbonfasermodell zum Preis von 3.600,00 USD mit mehr als 90 % der Reservierungen offensichtlich am beliebtesten. Auch das hochauflösende Krokodilmodell mit einem Preis von mehr als 6.500,00 USD wurde bereits in Tausenden von Exemplaren verkauft.



Am 4. November veröffentlichte VERTU in den sozialen Medien einen Hinweis auf verzögerte Auslieferungen, der besagt, dass das METAVERTU seit dem Vorverkauf viel Aufmerksamkeit und positive Rückmeldungen von den Verbrauchern erhalten hat, was die Erwartungen von VERTU übertroffen hat. Bei einer so starken Kauflust und der Vielzahl der Bestellungen muss VERTU die Lieferung an einige Kunden aufgrund der unzureichenden Lagerverfügbarkeit verzögern.

Laut eine Studie von Counterpoint hat sich der Austauschzyklus von Handys von 24,3 Monaten Anfang 2019 auf 31 Monate verlängert. Es ist allgemein bekannt, dass es der Mobiltelefonbranche an Innovation mangelt und die Verbraucher nicht mehr bereit sind, ihr Telefon zu wechseln. Es ist kein Wunder, dass diese Telefonhersteller nicht genügend Geräte auf Lager haben. Allerdings erforscht VERTU die neue Technologie weiter, und versucht, traditionelle Handwerkskunst und hochmoderne Technologie zusammenzubringen, was aus METAVERTU ein revolutionäres Produkt und einen Verkaufsschlager macht. In nur zehn Tagen wird die erste Charge vermutlich ausverkauft sein.

Als erstes Web3.0-Telefon der Welt verfügt das METAVERTU über eine hervorragende Telefonkonfiguration: Snapdragon 8Gen1-Chip, 18 GB Arbeitsspeicher, 1 TB interner Speicher, 10000 GB verteilter Speicher, IMX787 35-mm-Hauptkamera, 9-fach optische Telekamera, X-Achsen-Linearmotor. Mit dieser Ausstattung ist das METAVERTU ein absolut konkurrenzfähiges Telefon. Nur deshalb kann es jedoch nicht als Web3-Telefon bezeichnet werden.

Das METAVERTU wurde ursprünglich mit der Innovation der "Systemzwillinge" entwickelt, was bedeutet, dass die beiden Systeme in einem Telefon vereint sind und die Nutzer mit einem Klick in die Web3.0-Welt eintreten können, während sie gleichzeitig die täglichen Nutzungsmöglichkeiten von Android erhalten. Außerdem gibt es viele exklusive Apps, die den Nutzern helfen, die Web3.0-Welt zu genießen, wie VSHOT, mit dem man die Bilder auf die Chain bekommen kann, VALUE, das in den internationalen Top-Sicherheitschip eingebettet ist, und so weiter. All diese Anwendungen machen es zu einem Validator, mit dem Sie Mining betreiben können.

Die Web2.0-Ära hat eine Vielzahl von Möglichkeiten und Veränderungen mit sich gebracht. Jetzt werden die Innovationen jedoch immer weniger bedeutsam. Mit der Einführung des weltweiten Web3.0-Telefons METAVERTU sehen wir mehr Möglichkeiten für die zukünftige Internet- und Mobiltelefonbranche. Vielleicht wird es ein weiterer neuer "blauer Ozean" sein.

