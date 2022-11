QUEBEC CITY, Kanada, Nov. 30, 2022, ein weltweit führender Anbieter der flexibelsten, robustesten und präzisesten ADAS- und AD-Softwaretechnologie, freut sich, bekanntzugeben, dass seine LeddarVisionLow-Level-Sensor-Fusions- und Wahrnehmungslösung am 14. November 2022 den begehrten Sensor Perception Award auf der Tech.AD USA in Detroit erhalten hat. Diese Veranstaltung, die führende Plattform für den Wissensaustausch in Nordamerika, bringt wichtige Akteure zusammen, die eine aktive Rolle in der Fahrzeugautomatisierungsszene spielen. Aus allen eingereichten Bewerbungen wurden die besten neun Projekte von einer internationalen Expertenjury in drei verschiedenen Kategorien für die Endrunde nominiert.



Auf der Messe wurde das LeddarCar ausgestellt, LeddarTechs Live-Demonstrationsfahrzeug für die Straße, das mit der LeddarVision-Software ausgestattet ist. LeddarVision ist eine leistungsstarke, sensorunabhängige Lösung für die Automobilindustrie, die hochpräzise 3D-Umgebungsmodelle liefert, die Autonomie der Stufe 2-5 ermöglichen. Während der Veranstaltung demonstrierten die technischen Experten von LeddarTech, wie die Low-Level-Fusionstechnologie komplexe Sensorsätze vereinfacht und die Abhängigkeit von der Hardware beseitigt, um den Kunden die Flexibilität zu bieten, schnell eine höhere ADAS- und AD-Leistung zu erzielen.

"Die Gewinner haben einen neuen Standard für Innovation und kreative Technologie in der Branche des autonomen Fahrens gesetzt", so Davina Thalmann, Produzentin der Tech.AD USA 2022. "Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für das Geschick, den Einfallsreichtum und die Vision der Schöpfer. Es ist ein absolutes Privileg, die Zukunft in Echtzeit präsentieren zu können", fügte sie hinzu.

"Diese Auszeichnung ist ein weiterer Beleg für die unglaubliche internationale Anerkennung, die LeddarTech für seine Sensorfusions- und Wahrnehmungs-Softwarelösung erhalten hat", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. "Dieses Jahr wurde unsere LeddarVision-Technologie auch von der Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect und CARIAD Startup Challenge sowie von der Shenzhen Automotive Electronics Industry Association ausgezeichnet", so Boulanger weiter. "Ich bin auch stolz auf die Auszeichnungen, die wir als Unternehmen erhalten haben: Wir wurden vom CEO Views-Komitee als eines der "Fastest Growing Companies of the Year 2022" ausgezeichnet und vom Globe and Mail's Report on Business als "One of Canada's Top Growing Companies" bezeichnet. Die Auszeichnungen sind eine Anerkennung für unsere Teams auf der ganzen Welt, die sich mit Integrität und Leidenschaft für die Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und zur Unterstützung unserer Kunden engagieren", schloss er.

LeddarTech, ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen, entwickelt und liefert umfassende Wahrnehmungslösungen, die den Einsatz von ADAS und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um hochpräzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie wird von OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Automobil- und Geländewagenlösungen genutzt.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich und verfügt über mehr als 140 erteilte oder angemeldete Patente, die ADAS- und AD-Funktionen verbessern. Eine zuverlässige Wahrnehmung ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

