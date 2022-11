Mechanicsburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) -Als Manish Gupta (https://www.linkedin.com/in/manish-gupta-94482/) im Jahr 2014 TestingXperts gründete, hatte er die Vision, es zur "De-facto-Marke für Qualitätssicherung und Softwaretests weltweit" zu machen. Acht Jahre später haben sich Manishs Vision und die harte Arbeit und Leidenschaft seines Teams ausgezahlt: 2022 gewann TestingXperts (https://www.testingxperts.com/) alle drei großen internationalen Auszeichnungen in der Softwaretest- und DevOps-Branche.TestingXperts wurde bei den North American Software Testing Awards, den European Software Testing Awards und den DevOps Industry Awards ausgezeichnet. TestingXperts hat nicht nur Geschichte geschrieben, indem das Unternehmen trotz harter Konkurrenz alle drei Auszeichnungen gewonnen hat, sondern hat auch seine Position als Marktführer in der Softwaretest- und QA-Branche gefestigt."Es ist eine große Ehre für TestingXperts, alle drei wichtigen internationalen Auszeichnungen erhalten zu haben. Ich möchte mich bei den Jurymitgliedern, den Organisatoren, den Teilnehmern und vor allem bei unserem Team bedanken, ohne das dies nicht möglich gewesen wäre. Diese Auszeichnungen haben uns viel Selbstvertrauen und Motivation gegeben und uns davon überzeugt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um unser Ziel zu erreichen, das weltweit größte und vertrauenswürdigste QA- und Softwaretest-Unternehmen zu werden", erklärte Manish Gupta, CEO von TestingXperts.TestingXperts wurde von führenden Analysten wie Gartner und Nelson Hall in ihren letzten Berichten für 2022 sehr gut bewertet. Das Unternehmen verzeichnet ein beständiges und hohes Wachstum und bedient wichtige Global-2000-Kunden. TestingXperts hat diese internationalen Auszeichnungen dafür erhalten, dass es durch den Einsatz von KI/ML und RPA überragende QS- und Softwaretest-Services ermöglicht, die Testzyklen zu verkürzen, indem sie die Testerstellung um 70 % beschleunigen, die Wartung um 40 % reduzieren und eine um 50 % kürzere Markteinführungszeit mit schnellerem Kapitalrückfluss ermöglichen.Diese Awards sind die renommiertesten Auszeichnungen, die Unternehmen für ihre herausragenden und bedeutenden Leistungen auf dem Markt für Softwaretests, DevOps und QE würdigen.Informationen zu TestingXperts:TestingXperts (https://www.testingxperts.com/) ist der weltweit fünftgrößte Anbieter von reinen QS- und Softwaretest-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Pennsylvania (USA) und London (Vereinigtes Königreich) sowie Niederlassungen in Kanada, den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und Singapur. Das Angebot von TestingXperts umfasst unter anderem Testberatung, funktionales und nicht-funktionales Testen mit Spezialisierung auf Automatisierung, RPA, Digital, DevOps, Agile, Web, Mobilität, IoT, Big Data und künstliche Intelligenz. TestingXperts unterstützt seine Kunden bei der Umgestaltung ihrer QA-Funktion, um fehlerfreie Produktionsergebnisse zu erzielen und die Qualitätssicherungskosten um bis zu 60 % zu senken - mit Testlösungen der nächsten Generation, einem modernen Testansatz, qualifizierten Teams und einem internationalen Liefermodell.marketing@testingxperts.comMedienkontakt:Deepak Jaidka (VP-Marketing)marketing@testingxperts.com+1 866 888 5353Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1948846/TestingXperts_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1957644/TestingXperts_Awards.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/testingxperts-schreibt-mit-gewinn-aller-drei-groWen-internationalen-softwaretest--und-devops-auszeichnungen-geschichte-301689785.htmlOriginal-Content von: TestingXperts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167025/5382734