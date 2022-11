EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

YOC lanciert NOMI, eine algorithmische Intelligenz, die High-Impact-Advertising auf das nächste Level bringt Berlin, 30. November 2022 Das Ad-Tech-Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735), Entwickler von VIS.X, der Technologieplattform für High-Impact Advertising at Scale, lanciert NOMI - das neueste innovative Plattformmodul von VIS.X. NOMI folgt unserer Mission, ein besseres Werbeerlebnis für alle Stakeholder zu schaffen, und optimiert die Trading Performance an den Schnittstellen zwischen der breiten Palette an wirkungsvollen YOC-Werbeprodukten, dem Premium-Angebot der VIS.X-Plattform und den Branding Advertising Zielen der Fortune 500-Kunden von YOC. NOMI aggregiert innovative Trading-Algorithmen, die auf einer Integration von Machine-Learning-Prognosen, statistischen und historischen Daten sowie der Performance von Publisher-Werbeeinheiten im Zeitverlauf basieren. Diese zentrale Intelligenz der VIS.X Plattform wird daher mit allen Produkten, Ländern und Kanälen innerhalb von YOC interagieren. Der Algorithmus bietet volle Flexibilität bei der Optimierung, da er sowohl auf programmatischen Deals mit hohem Handelsvolumen als auch auf Basis einzelner Insertion Orders operiert. Dank des proprietären Plattformkonzepts von VIS.X und hunderter verschiedener Messpunkte ermittelt der Algorithmus die optimale Schnittmenge zwischen Platzierung, Display Optionen, YOC-Anzeigenformaten und Kampagnenzielen. NOMI bietet Publishern Anreize für performante Einheiten in ihrem Inventar, die zu höheren Auszahlungen führen. Werbetreibende profitieren von NOMI durch deutlich gesteigerte KPI's, da der Algorithmus automatisch die Kombination aus YOC-Werbeprodukt und Publisher identifiziert, die die besten Ergebnisse für ihre spezifischen Kampagnenziele liefert. "Unser Produkt- und Entwicklungsteam hat NOMI als Ergebnis der umfangreichen Erfahrungen aus dem Einsatz unserer hochwirksamen Werbeprodukte innerhalb unserer Technologieplattform VIS.X eingeführt. Im Gegensatz zu marktüblichen Algorithmen arbeitet NOMI völlig unabhängig von Browser-Cookies, Nutzeridentifikation oder ID-Lösungen. Werbetreibende können selbst entscheiden, ob sie ein bestimmtes YOC High-Impact Ad-Produkt kaufen oder NOMI den besten Ansatz für sie auswählen und auf einen bestimmten KPI hin optimieren lassen", so Ilya Mavrychev, Head of VIS.X Platform. "Mit NOMI profitieren Werbetreibende von der gesamten Bandbreite der YOC-eigenen Technologie über alle Kanäle hinweg, während sie auf markensicherem, hochwertigem Material laufen." "Seit der Gründung von YOC haben wir es uns zum Ziel gesetzt, ein aufregendes Markenerlebnis in der digitalen Werbewelt zu schaffen - und jetzt heben wir es auf die nächste Stufe, indem wir eine hoch entwickelte Technologie direkt in das Herz unserer VIS.X Plattform integrieren", sagt Dirk Kraus, CEO und Gründer von YOC. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die YOC-Gruppe, und wir machen NOMI nun generell für alle Kunden auf unserer Plattform verfügbar."

Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Kontakt YOC AG Public Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 pr@yoc.com www.yoc.com

