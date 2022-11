DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. November

=== *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+6,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+7,1% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober PROGNOSE: -0,8% gg Vm/-4,9% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/-3,0% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteile zu Maßnahmen gegen die PKK sowie zu Einfrieren von für Ungarn bestimmten europäischen Gelder *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +8.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 10:30 DE/Dekabank, PG zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+10,4% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+10,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/ +5,0% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+11,3% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vm/+11,8% gg Vj 11:00 DE/Kabinett, Sitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:20 DE/Bundesminister Faeser, Habeck, Heil, Stark-Watzinger, Pressestatements zum Fachkräfte-Einwanderungsgesetz 13:00 DE/Bundestag, Plenum 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +239.000 Stellen 14:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Alliance for Innovative Regulation *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,1% gg Vq 1. Veröff.: +4,1% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 47,0 zuvor: 45,2 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Norwegens Ministerpräsident Store, PK nach Treffen 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Berlin Security Conference 18:35 US/Fed-Gouverneurin Cook (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Detroit Economic Club *** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Rede an der Brookings Institution zu den Konjunkturaussichten und zum Arbeitsmarkt *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q ===

