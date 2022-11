Liebe Leser, investieren ist keine Glückssache, sondern Strategie, Geduld und wie 2022 - Nerven behalten. Der Fear&Greed-Index in den USA ist just von 16 auf 61 Zähler geradezu durchgestartet und auch der DAX hat sich von 11.800 auf 14.450 merklich erholt. Um gut abzuschneiden muss man also taktisch klug agieren. (ACHTUNG - ab 1.1.12 erhöhen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...