Ausbruch & Kurs-Explosion: Aktie bombenfest! Erneutes Rekord-Ergebnis lässt Anleger jubeln! Chart mit neuem Kaufsignal!

NEWS-HAMMER: Drittes Rekord-Ergebnis in Folge erreicht! Zusätzlich Markteintritt in Milliarden-Markt Kanada verkündet! Weitere Top-Zahlen in Q4/22 und Q1/23 quasi vorprogrammiert!

Das aufstrebende Unternehmen The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) hat sich innerhalb eines Jahres extremst Entwickelt und konnte mit seinen ausgezeichneten Premiumprodukten flächendeckend in ganz USA Fuß fassen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass es dem Management gelungen war ein Quartal nach dem anderen mit einem Rekordergebnis abzuschließen.

Doch das Unternehmen steht noch ganz am Anfang, ist in seiner Wachstumsdynamik aber nicht mehr aufzuhalten. Wir sind davon überzeugt, das Unternehmen hat das Potenzial in den nächsten Jahren in eine ganz andere Lia vorzustoßen, dann reden wir nicht mehr von Umsätzen im unteren zweistelligen Millionenbereich sondern von mehreren Hundert Millionen.

Ein Schritt in diese Richtung ist der flächendeckende Markteintritt in den Milliardenmarkt Kanada. Somit wird sich die Wachstumsdynamik nochmals massiv beschleunigen. Mit diesen Erfolgen wird auch zwangsläufig die Bewertung der Gesellschaft weiter und weiter steigen.

Noch ist es nicht zu spät, sich Stücke ins Depot zu legen und dann einfach mal Ruhe walten lassen. Dann wird auch die Dynamik auf Ihr Depot überspringen.

Nach USA wird nun der Milliarden Markt Kanada systematisch erobert

Nachdem das junge Unternehmen nun landesweit in den USA den Weg in die Regale gefunden hat und täglich in weiteren Supermärkten, Cafés und Restaurants gelistet wird, war es an der Zeit den nächsten Schritt zu wagen.

Mit Kanada konnte The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) nun in einen weiteren Milliarden Markt eintreten. Hier kann sich jeder selbst denken, welch unglaubliche Dynamik nun in den Umsatzwachstum kommen wird. Denn die gewachsenen Beziehungen zu den großen Konsumerketten müssen nicht von Null an aufgebaut werden, sondern können direkt in das Nachbarland übertragen werden. Somit wird der Markteintritt deutlich schneller von statten gehen.

Quelle: PLANT-BASED FOODS RETAIL SALES Kanada - YEAR OVER YEAR GROWTH OUTLOOK - NIELSEN IQ 2022

Bereits im letzten Jahr erreichte der Markt für pflanzenbasierte Nahrung knapp die 1 Mrd. Schwelle in Kanada. Mit einem jährlichen Wachstum von 8% konnte in 2022, die Marke bereits überschritten werden. Vor allem pflanzenbasierte Milch nimmt wie in den USA auch in Kanada einen immensen Anteil sein. Somit ist er nur eine Frage der Zeit, dass Sesam-Milch ebenso wie in den USA immer mehr Hafer und Sojaprodukte ersetzen wird.

MEGA NEWS: Ab sofort Sesame® Sesammilch bei Amazon.ca und führenden Naturkostläden in ganz Kanada erhältlich

PAUKENSCHLAG-NEWS: Jetzt gab das Unternehmen bekannt, dass Hope and Sesame® Sesammilch ab sofort für kanadische Kunden in führenden Naturkostläden in ganz Kanada sowie landesweit über Amazon.ca. erhältlich ist.

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, ist über den gelungenen Markteintritt mehr als begeistert: "Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Hope and Sesame® Sesammilch auf Kunden in ganz Kanada in den führenden Naturkostläden zu erweitern. Der führende Online-Händler in Kanada, Amazon.ca, bietet schnellen Versand in ganz Kanada und Zugang zu vier Hope and Sesame® Sesammilch-Geschmacksrichtungen an. Es ist aufregend zu sehen, dass unsere zweisprachige kanadische Verpackung bei prominenten kanadischen Einzelhändlern so schnell Anklang findet. Die kanadische Bevölkerung ist etwa 10 % so groß wie die der US-Bevölkerung, aber der kanadische Markt für pflanzliche Milch ist 20 % so groß wie der US-Markt und repräsentiert CAD 600 Mio. allein im Lebensmittelsektor und zeigt, dass pflanzliche Produkte bei den kanadischen Verbrauchern eine relativ breite Akzeptanz finden. Laut einer Studie der Plant Based Foods Association Canada, essen 80% der Kanadier pflanzliche Lebensmittel als regelmäßigen Bestandteil ihrer Ernährung und 67% sagen, dass sie pflanzliche Lebensmittel 'häufig' konsumieren."

Hope and Sesame® erweitert den Vertrieb in ganz Kanada, einschließlich wichtiger Naturkostläden in Quebec, British Columbia und Ontario. Daher ist die Hope and Sesame® Milch in zweisprachigen regalstabilen Verpackungen in ganz Kanada ab sofort in 69 Geschäften und 319 TDP erhältlich:

Quelle: The Planting Hope Company

RightRice® Veggie Rice ebenfalls in 180 Walmart Filialen in ganz Kanada in zweisprachiger Verpackung gelistet!

ON-TOP: Auch diese Meldung aus der letzten Woche ist ein weiterer Knaller:

RightRice® Veggie Rice wird ab sofort in vier Geschmacksrichtungen in 180 Walmart-Filialen in ganz Kanada in einer zweisprachigen, kanadischen Verpackung eingeführt, wodurch 720 Total Distribution Points ("TDP") hinzukommen. Dies ist bereits die zweite große Produkteinführung des Unternehmens auf dem kanadischen Markt im vierten Quartal 2022, nach der kürzlichen Einführung von Hope and Sesame® Sesammilch in 382 Loblaw-Filialen.

Quelle: The Planting Hope Company

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, ist von dem Erfolg in Kanada überzeugt: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir den ersten Schritt zu Walmart machen, dem größten globalen Einzelhändler mit einer bedeutenden Präsenz auf dem kanadischen Markt. Die erste Resonanz auf RightRice® wurde von den kanadischen Verbrauchern äußerst positiv aufgenommen, und wir freuen uns, die neue zweisprachige RightRice®-Verpackung in den kanadischen Walmart-Filialen einzuführen und damit den ersten zweisprachige RightRice®-Verpackungen in Kanada zu vertreiben."

Im zweiten Quartal 2022 verpflichtete sich Planting Hope, die Top-Produkte der Marken Hope and Sesame®, Mozaics, und RightRice® in zweisprachigen Verpackungen auf den Markt zu bringen, die den kanadischen Vorschriften entsprechen.

Im dritten Quartal 2022 produzierte das Unternehmen die ersten Produktionsläufe dieser Produkte in kanadischen Verpackungen. Jetzt im 4. Quartal 2022, nach der Einführung von drei Geschmacksrichtungen von Hope and Sesame® Sesammilch in 382 Loblaw Companies Limited-Filialen auf den Markt bringen, wird das Unternehmen vier RightRice® SKUs in kanadischen Verpackungen in 180 Walmart-Filialen in den Markt bringen, was 720 neuen TDP entspricht.

Matt LeBeau, Gründer und CEO von LeBeau Excel Ltd. und verantwortlicher Einzelhandelsmakler des Unternehmens in Kanada: "Walmart ist ein spannender Ort, um RightRice® in einer zweisprachigen Verpackung für kanadische Kunden einzuführen. Walmart konzentriert sich verstärkt darauf, seinen Kunden pflanzliche und nachhaltige Produkte anzubieten, da die Nachfrage der Kanadier nach nahrhafteren und schmackhafteren Lebensmitteln und Getränken extrem ansteigt. Daher passt RightRice® sehr gut zu dieser Mission."

Vertrieb wird in den USA parallel weiter mit großem Erfolg ausgebaut!!

Nicht nur der Vertrieb in Kanada soll massiv ausgebaut werden, auch in den USA geht es mit Volldampf weiter. Das beweist die aktuelle Meldung des Unternehmens.

Der führende Lebensmitteleinzelhändler Hannaford Supermarkets mit 185 Filialen im Nordosten der Vereinigten Staaten, hat sowohl die ungesüßte Originalmilch als auch die ungesüßte Vanillemilch Hope and Sesame® Sesamemilk in das Sortiment der haltbaren Pflanzenmilch in der Lebensmittelabteilung von 162 ihrer Filialen aufgenommen. Durch diese Erweiterung des Vertriebs kommen insgesamt 324 Vertriebsstellen für die Marke Hope and Sesame® in Maine, New Hampshire Vermont, Massachusetts und New York hinzu.

Quelle: The Planting Hope Company

The Planting Hope gewinnt den Good Housekeeping Award

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, freut sich über den Award: "Sesam ist das Superfood, das jeder kennt, aber bis jetzt wurde sein Potenzial als großartige Quelle für die menschliche Ernährung relativ wenig genutzt. Die nahrhaftesten Teile der Sesamsamen werden entweder weggeworfen oder nach der Gewinnung von Sesamöl als Tierfutter verwendet. Sesam ist eine äußerst nachhaltige Kulturpflanze, die seit mehr als 4.000 Jahren angebaut wird, Sesam erhält durch Produkte wie unsere Hope and Sesame® Sesammilch neue Möglichkeiten für den Konsum. Sesammilch, die den vollen Nährwert der Sesamsaat in einem einfach zu konsumierenden Getränk liefert, ist eine köstliche Alternative zu Milch und nährstoffarmen, ressourcenintensiven Pflanzenmilchen wie Mandelmilch. Eine Auszeichnung wie den Good Housekeeping Award zu erhalten, ist angesichts der strengen Teststandards und Kriterien ist eine große Ehre und ein weiteres Indiz dafür, dass Sesammilch bald zu einem Standardprodukt in Haushalten, Supermärkten und Cafés in den Vereinigten Staaten werden wird, so wie es bei der Hafermilch der Fall war. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Sesammilch ihr Potenzial ausschöpft, die neue 'It'-Kategorie bei pflanzlicher Milch zu werden."

NEWS-HAMMER: Firma abermals mit Rekordergebnis in Q3!

Erst Ende letzter Woche veröffentlichte The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) seine grandiosen Q3 Zahlen. Bedingt durch sensationelle Vertriebserfolge konnte das Unternehmen landesweit seine verschiedenen Produkte etablieren. Dies zeigt sich in seinen massiven Quartalssprüngen.

Quelle: The Planting Hope Company

TOP-MELDUNG Q3/ 2022! Die Highlights hier im Überblick:

Unternehmen erzielt im dritten Quartal in Folge einen Rekord-Bruttoumsatz in Höhe von 4,9 Mio. CAD

Umsatzwachstum von 378% gegenüber Q3 2021, 10% gegenüber Q2 2022

Allein der Umsatz von Q3 2022 ist 38% höher als der Umsatz des gesamten GJ 2021

Bisheriger Jahresumsatz von 12,7 Mio. CAD, mehr als das 3,5-fache des Umsatzes für das GJ 2021

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, äußert sich mehr als erfreut über das abermals sensationelle Abschneiden: "Dieses dritte Quartal in Folge mit Rekordumsätzen unterstreicht unsere Fähigkeit, unsere Kernprodukte in wichtigen Einzelhandels- und Foodservice-Kanälen zu platzieren. Unser Team treibt die Platzierung und die Akzeptanz der Produkte von Planting Hope bei den Verbrauchern durch starke Partnerschaften mit Distributoren und Einzelhändlern in allen Kanälen, vom Lebensmittelhandel bis zur Gastronomie, weiter erfolgreich voran. Die nationalen Medien werden auf unsere Produkte aufmerksam, ebenso wie die Verbraucher, die unsere Produkte kaufen und unsere Marken in den sozialen Medien feiern. In diesem Monat feiern wir unser einjähriges Bestehen als börsennotiertes Unternehmen, und wir haben dank unseres Teams, unserer Partner und der Unterstützung durch die Investorengemeinschaft in kurzer Zeit ein enormes Wachstum erzielt. Wir werden auch in Zukunft unsere Marken in der Gastronomie und im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten und Kanada weiter ausbauen und dabei die große Nachfrage unserer Kunden nach unseren pflanzlichen, umweltfreundlichen und leckeren Produkten für die Vorratskammern berücksichtigen. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2023 neue innovative Produkte von jeder Marke auf den Markt zu bringen."

Quelle: The Planting Hope Company

In Q4 und vor allem in 2023 wird mit Vollgas massiv weiter angeschoben!!

Auf den Erfolgen der letzten drei Quartale ruht sich das Unternehmen nicht aus, denn Ziel ist ganz klar in Q4 einen weiteren Rekordumsatz zu vermelden. Mit diesem Schwung soll dann im Jahr 2023 nochmals weiter eklatant an allen Stellen des Unternehmens erweitert werden.

Was die Gesellschaft im Detail plant, können Sie den Vertriebs Highlights für Q4 und 2023 entnehmen:

Einführung aller Produkte in kanadischen zweisprachigen Verpackungen bei großen Lebensmittelhändlern und unabhängigen Einzelhändlern in ganz Kanada, und zwar für alle drei Marken (Hope and Sesame® Sesammilch, Mozaics Real Veggie Chips und RightRice® Veggie Rice). Ausweitung der kanadischen E-Commerce-Präsenz, die es den Verbrauchern in ganz Kanada ermöglicht, Produkte einfach und kostengünstig zu beziehen (ohne die Kosten für US-Fracht).

Starke Konzentration auf die Expansion im Foodservice, ein wichtiges Wachstumsziel für 2023 . Foodservice hat hohe Nutzungsraten pro Verkaufsstelle, starke Nettomargen und niedrige Kosten für den Einstieg in neue Vertriebswege. Produkte wie Hope and Sesame® Barista Blend Sesamemilch (Cafés), RightRice® (Quick Service Restaurants (QSR) + Fast-Casual), Mozaics und Veggicopia® (beide Snack-Marken: Vertrags-, Geschäfts- und Industrie- sowie Hochschulgastronomie und Spezialkanäle, z. B. Fluggesellschaften) eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Gastronomie, da sie einfach bereitgestellt werden können, zuverlässig sind und wettbewerbsfähige Preise bieten. Die Produkte des Unternehmens sind auch für die Gastronomie geeignet: RightRice® ist als Großpackung (5 lb und 50 lb Säcke) erhältlich, Hope and Sesame® Sesammilch ist in haltbaren 32 oz Tetra Pak-Behältern verpackt (Standardspezifikation für die Gastronomie), Mozaics und Veggicopia® Snackartikel sind als Großpackungen erhältlich.

Das Unternehmen zielt auf die Durchdringung unabhängiger Cafés ab, in denen Pflanzenmilch mittlerweile 40-50% aller bestellten "milchbasierten" Getränke ausmacht. Hafermilch ist in diesen Geschäften bereits fest etabliert, aber Sesamemilk hat eine klare Chance, Mandel- und Sojamilch mit einer leistungsfähigeren, schmackhafteren und nachhaltigeren Alternative zu verdrängen. Schon jetzt entscheiden sich unabhängige Cafés, die Sesamemilch einführen, dafür, Mandelmilch zugunsten von Hope and Sesame® Sesamemilch als nachhaltigere und besser schmeckende Alternative zu streichen. Die mehr als 31.000 unabhängigen Cafés in den USA stellen einen Markt von mehr als 2 Milliarden Dollar für "Barista"-Pflanzenmilch dar.

Konzentration auf Verkaufskanäle, die Umsatz und Rentabilität generieren und auch Marketingmöglichkeiten ohne zusätzliche Kosten bieten , wie QSR und Fast-Casual-Gastronomie, unabhängige Cafés, Einzelhandelsverkaufsmöglichkeiten wie Home-Shopping-TV, Airline-Gastronomie und andere Kanäle mit hohem Kontakt und hoher Reichweite. Das vom Foodservice generierte Volumen, bei dem die Nutzung einer einzelnen SKU sehr hoch sein kann, kann ebenfalls dazu beitragen, eine Größenordnung zu erreichen und die Gesamteffizienz und -margen schneller zu verbessern.

Implementieren von Effizienzsteigerungen in der Produktion und der Lieferkette, um die Warenkosten zu senken und zusätzliche Margen zu erzielen.

Verstärkung von kostengünstigen Marketingmöglichkeiten mit hohem Kontaktwert, einschließlich Verbrauchermessen. Der Marketingschwerpunkt liegt auf der Steigerung der Bekanntheit und dem Ausprobieren des Produkts, und zwar durch ROI-orientierte, messbare Marketingmaßnahmen.

Weiterer Ausbau des Direktkundengeschäfts (D2C) und anderer Online-Groß- und Einzelhandelspräsenzen, einschließlich zusätzlicher E-Commerce-Marktplätze von Drittanbietern, E-Tailern und Amazon.com.

Erweiterung des Betriebsteams durch die Einstellung wichtiger Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Finanzen und Betrieb, um das Wachstum und die Skalierung voranzutreiben und zu unterstützen.

Abschluss der Implementierung des NetSuite ERP-Systems und der damit verbundenen internen Infrastrukturlösungen, um die interne Effizienz zu steigern und auf eine schnelle Skalierung vorbereitet zu sein.

Fazit: The Planting Hope ist jetzt auch in Kanada auf der Überholspur!

Experten sprechen bereits von einer Sesam-Bewegung, die nach und nach die Mandel und Soja Produkte verdrängen werden. Dies zeigt sich auch ganz eindrucksvoll in den massiven Umsatzsteigerungen von Quartal zu Quartal.

Auch in Q3 konnte das Unternehmen abermals mit einem Rekordumsatz glänzen, dem dritten in Folge. Da Planting Hope auch in Q4 mächtig Gas gibt, würde es uns nicht wundern, wenn auch Q4 mit einem neuen Rekord abgeschlossen wird.

Für 2023 sind bereits reihenweise neue Vertriebsaktivitäten geplant, dass auch hier mit massiv steigenden Umsätzen zu rechnen ist. Seit Q4 ist das Unternehmen nun auch flächendeckend in Kanada mit einer zweisprachigen Verpackung am Markt vertreten. Ein Ritterschlag für das Unternehmen. Es ist davon auszugehen, dass der Vertrieb in dem Milliarden Markt deutlich schnelle gehen wird, da die Vertriebserfolge in den USA nun Schritt für Schritt nach Kanada übertragen werden kann.

Noch ist Zeit für Investoren zu reagieren. Die Aktie hat in den letzten Monaten der weltweiten Kurseinbrüche kaum gelitten und überzeugte mit extremer innerer Stärke.

Seit November geht es mit gutem Newsflow und unter stetig steigenden Umsätzen weiter bergauf. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht, denn hier entsteht eine echte Perle!

