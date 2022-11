Für 2 Mrd. $ übernimmt SHELL das dänische Unternehmen Nature Energy Biogas vom Hedgefonds Davidson Kempner Capital Management. Laut SHELL handelt es sich um den größten regenerativen Gasproduzenten in Europa mit 14 bestehenden und weiteren 30 geplanten Standorten in Europa und Nordamerika. Die Umsetzung des Deals erfolgt im Frühjahr 2023. In ähnlicher Stoßrichtung hatte BP vor einigen Wochen für 4,1 Mrd. $ den Kauf von ARCHAEA ENERGY vereinbart.



