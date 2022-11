In der Biopharma-Branche bahnt sich eine weitere große Transaktion an. Gleich drei namhafte Player loten eine Übernahme des auf seltene Krankheiten spezialisierten Unternehmens Horizon Therapeutics aus. Es besteht demnach aber darüber keine Gewissheit, dass ein Angebot für die Gesellschaft abgegeben wird.Laut Horizon Therapeutics befindet sich man in "sehr vorläufigen Gesprächen" mit dem Biotech-Giganten Amgen, der Johnson & Johnson-Tochter Janssen Global Services sowie dem Pharma-Riesen Sanofi. ...

