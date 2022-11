Durch den Sicherheitsmechanismus war das Optionsschein-Depot der 800%-Strategie in diesem Jahr bislang nur geringfügig investiert. Damit konnten die großen Abverkäufe gut umschifft werden. Jetzt hat der Marktfilter der Strategie aber ein Kaufsignal geliefert und bläst damit zum Widereinstieg in frische Optionsscheine. Bereits in der letzten Woche gab es neue Transaktionen die bereits gut angelaufen sind. Die Trends der Werte sind voll intakt aber für einen Einstieg ist es noch nicht zu spät. Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...