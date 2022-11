Pressemitteilung der LR Global Holding GmbH:

LR Gruppe steigert den Umsatztrend deutlich und rückt im dritten Quartal an das Rekordjahr 2021 heran

- Konzernumsatz in Q3 2022 bei 65,1 Mio. EUR bzw. 196,6 Mio. EUR in 9M 2022- Normalisiertes EBITDA beträgt 22,4 Mio. EUR in 9M 2022- ZEITGARD Pro als bester Produktlaunch der Unternehmensgeschichte sorgt für positive Impulse im Vertrieb- Vertriebsstrategie wird in Zeiten sinkender Reallöhne noch stärker auf die Verdienstchancen als LR Partner ausgerichtet

Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für dritte Quartal 2022 und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022. Im dritten Quartal 2022 verzeichnete die LR Gruppe trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in wichtigen Zielmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...