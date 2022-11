Am Kryptomarkt zeichnet sich nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen eine leichte Erholung ab. Der Bitcoin notiert am Mittwochmorgen rund 2,5 Prozent höher und hat in der Nacht zweitweise wieder die Marke von 17.000 Dollar zurückerobert - der höchste Stand seit zwei Wochen. Auch die meisten Altcoins notieren im Plus.Dass sich die Kurse trotz der Widrigkeiten in der Branche etwas erholen, könnte nach Einschätzung der Nachrichtenagentur Bloomberg mit der geplanten Rede von Fed-Chef Jerome Powell ...

