HÖRMANN Industries veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2022 Starker Umsatzanstieg um 9,5 % auf 470,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere

aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen

EBITDA und EBIT mit 12,5 Mio. € respektive 3,8 Mio. € unter Vorjahr (EBITDA: 31,2 Mio. €;

EBIT: 22,2 Mio. €)

Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt Kirchseeon, 30. November 2022 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2022 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum stieg der Umsatz der Gruppe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 430,0 Mio. € auf 470,7 Mio. €. Der Umsatzanstieg resultierte allerdings im Wesentlichen aus inflationsbedingten Preissteigerungen. So sind allein im Umsatz des Geschäftsbereichs Automotive (9M 2022: 288,7 Mio. €) annähernd 30 Mio. € ergebnisneutrale Weiterberechnungen von Materialpreissteigerungen enthalten. Im Geschäftsbereich Communication lag der Umsatz mit 117,7 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres (9M 2021: 120,0 Mio. €). Infolge der Neugründung des Geschäftsbereichs Intralogistics wurden sämtliche Gesellschaften des früheren Geschäftsbereichs Services sowie die Tochtergesellschaften HÖRMANN Logistik GmbH, Klatt Fördertechnik GmbH, HÖRMANN Logistik Polska Sp. z o.o. und HÖRMANN Logistik Systeme GmbH aus dem Bereich Engineering in den neuen Bereich integriert. Mit Umsatzerlösen von 15,1 Mio. €, ohne die genannten Tochterunternehmen, liegt der Bereich Engineering leicht unter den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021 (9M 2021: 16,7 Mio. €, als-ob). Der neue Geschäftsbereich Intralogistics erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 49,2 Mio. € (9M 2021: 39,6 Mio. €, als-ob). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der HÖRMANN Gruppe verringerte sich im Berichtszeitraum auf 12,5 Mio. € (9M 2021: 31,2 Mio. €), das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 3,8 Mio. € (9M 2021: 22,2 Mio. €). Die ersten neun Monate 2022 schlossen mit einem Konzernjahresfehlbetrag von 3,4 Mio. € (9M 2021: Konzernjahresüberschuss von 15,3 Mio. €). Das Ergebnis wurde insbesondere durch Produktionsunterbrechungen, Preissteigerungen beim Material- und Energiebezug sowie Projektverzögerungen wegen Materialmangels im Geschäftsbereich Automotive belastet. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Unsere breite Aufstellung mit vier Geschäftsbereichen hat uns auch in diesem bislang so herausforderndem Jahr mit hoher Inflation und Lieferkettenunterbrechungen wieder einmal ein stabiles Fundament geboten. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die mit großem Einsatz dafür gesorgt haben, dass wir nach neun Monaten ein positives operatives Ergebnis verkünden können. Wir rechnen damit, dass die diesjährigen Herausforderungen uns ebenfalls im kommenden Jahr belasten werden, sind aber zuversichtlich, dass wir uns auch zukünftig dank unserer vier Säulen positiv entwickeln werden." Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt Auf Konzernebene erwartet die HÖRMANN Industries GmbH nach Bewertung der aktuellen Auftragslage und der Geschäftsentwicklung für das laufende Gesamtjahr 2022 einen Umsatz von ca. 630 Mio. € (2021: 589,8 Mio. €). Für das operative Geschäft wird ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) von rund 20,5 Mio. € (2021: 30,0 Mio. €) angestrebt. Maßgeblich für die Erreichung dieser Umsatz- und Ergebnisprognose sind die Erfüllung der letzten Abrufprognosen unserer Kunden, die Gewährung von Preiskompensationen der OEMs im Bereich Automotive sowie die planmäßige Realisierung von Projektaufträgen in den Bereichen Communication und Intralogistics, was eine zeitgerechte Materialbelieferung und Fertigstellung von Vorgewerken erfordert. Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2022 ist unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ abrufbar. Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 33 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €)

Ertrags- und Finanzlage 9M 2022 9M 2021 Umsatz 470,7 430,0 Gesamtleistung(1) 501,0 465,8 Rohergebnis 209,2 216,4 EBITDA(2) 12,5 31,2 EBIT(3) 3,8 22,2 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -22,5 1,3 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -5,5 -1,8 Vermögenslage 30.09.2022 31.12.2021 Bilanzsumme 363,9 341,7 Eigenkapital 124,3 131,1 Eigenkapitalquote (in %) (4) 34,2 % 38,4 % Working Capital (5) 117,9 78,7 Nettofinanzmittelbestand (6) 50,9 84,3 Mitarbeitende (Anzahl) (7) 2.776 2.753 1) Umsatzerlöse zzgl. Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen 2) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, 3) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern 4) Eigenkapital / Bilanzsumme, 5) Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen & Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen, 6) Nettofinanzmittelbestand inkl. Wertpapiere des Umlaufvermögens, abzgl. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 7) Periodendurchschnitt ohne Auszubildende nach Köpfen.



