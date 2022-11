EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2022/23 zeigen starkes Umsatzwachstum in einem anspruchsvollen Marktumfeld



Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2022/23 zeigen starkes Umsatzwachstum in einem anspruchsvollen Marktumfeld HJ 2022/23 Umsatz in Höhe von €359,3 Millionen, +21,7% über HJ 2021/22

Bereinigtes EBIT 1 in Höhe von €41,5 Millionen, +8,7% über HJ 2021/22

in Höhe von €41,5 Millionen, +8,7% über HJ 2021/22 Gewinn des Opel Flaggschiffs Insignia unterstreicht Trend zur Premiumisierung

Markt bleibt aufgrund von Inflationsdruck und Ineffizienzen schwierig Luxemburg, 30. November 2022 - Die Novem Group S.A. hat heute ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 veröffentlicht. In einem anspruchsvollen Marktumfeld erwirtschaftete Novem in den ersten sechs Monaten einen Gesamtumsatz von €359,3 Millionen, was einem Anstieg von 21,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Starker Umsatzanstieg in allen Regionen Im zweiten Quartal 2022/23 übertraf der Gesamtumsatz mit €177,4 Millionen den Vorjahreswert um 27,4%. Dabei trug der Umsatz aus dem Seriengeschäft 88,2% zum Gesamtumsatz bei und verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 24,3% gegenüber dem Vorjahr auf €156,5 Millionen. Auch der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) lag mit €20,9 Millionen deutlich über dem Vorjahreszeitraum (+56,9% gegenüber VJ). Das Wachstum wurde auch durch Währungseffekte begünstigt. Bei konstanten Wechselkursen wäre der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2022/23 um -7,1% niedriger gewesen. Alle drei Regionen verzeichneten im zweiten Quartal 2022/23 einen Umsatzanstieg (insgesamt €+38,2 Millionen gegenüber VJ). Die positive Entwicklung in Europa (€+10,4 Millionen gegenüber VJ) wurde durch ein starkes Vorseriengeschäft (Tooling) gestützt, während das Wachstum in Americas (€+14,4 Millionen gegenüber VJ) vor allem auf eine rege Nachfrage nach SUVs und positive Wechselkurseffekte aus dem US-Dollar zurückzuführen ist. Das Wachstum in Asien (€+13,3 Millionen gegenüber VJ) basierte auf dem starken Seriengeschäft, das vor allem vom Start der BMW X5 Plattform in China und einem vorteilhaften Währungseinfluss aus dem chinesischen Renminbi profitierte. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres erzielte Novem ein bereinigtes EBIT von €41,5 Millionen (VJ: €38,2 Millionen), was einer bereinigten EBIT-Marge von 11,5% entspricht. Die dynamische Umsatzentwicklung in allen Regionen war der Hauptgrund für die verbesserte Rentabilität. Während die Inflation mit höheren Materialpreisen, Energiekosten und Logistikaufwendungen weiterhin eine große Herausforderung blieb, erhielt Novem im zweiten Quartal die ersten Kompensationen von OEMs. Darüber hinaus wurde das Ergebnis positiv vom Geschäft in Asien beeinflusst, das sich nach den pandemiebedingten Einschränkungen im vergangenen Quartal spürbar erholte. Deutlich erhöhter freier Cash Flow und stabiles Investitionsniveau Während der freie Cash Flow1 im Vorquartal noch leicht negativ war, drehte er im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 in den positiven Bereich: Novem erwirtschaftete einen freien Cash Flow von €22,8 Millionen und übertraf damit das Vorjahr um €22,0 Millionen. Die Investitionen1 lagen im zweiten Quartal 2022/23 mit €3,8 Millionen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (VJ: €3,6 Millionen). Aufgrund des höheren Umsatzes sank jedoch die Investitionsquote auf 2,2% des Umsatzes (VJ: 2,6%). Erhöhtes Umlaufvermögen Zum 30. September 2022 belief sich das gesamte Umlaufvermögen1 auf €156,2 Millionen, was einem Anstieg von 12,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Differenz von €-16,9 Millionen stammte hauptsächlich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (€-22,0 Millionen) aufgrund höherer Umsätze sowie höheren Vorräten (€-4,5 Millionen) aufgrund der erforderlichen Sicherheitsbestände von Kunden. Höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (€+8,2 Millionen) und ein geringeres Werkzeugvermögen (Tooling net) (€+2,8 Millionen) hingegen beeinflussten das Umlaufvermögen positiv. Verbesserter Nettoverschuldungsgrad trotz erstmaliger Dividendenausschüttung Die Bruttofinanzverschuldung1 blieb auf Vorjahresniveau, während die liquiden Mittel deutlich anstiegen. Wesentliche Finanzierungsquellen waren Barmittel in Höhe von €113,5 Millionen (VJ: €71,4 Millionen) und Factoring in Höhe von €48,7 Millionen (VJ: €51,5 Millionen). Die Nettofinanzverschuldung1 lag zum 30. September 2022 bei €168,9 Millionen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€210,3 Millionen) deutlich verbessert. Der Nettoverschuldungsgrad1 erreichte trotz der Dividendenausschüttung in Höhe von €17,2 Millionen im August 2022 mit 1,5x den niedrigsten Wert der vergangenen zwölf Monate. Start der Geschäftsbeziehung mit Opel und Erweiterung der Zusammenarbeit mit FAW Mit dem Insignia hat Novem Opel als neuen Kunden gewonnen und erwartet die ersten Umsätze in 2025. Dies verdeutlicht den allgemeinen Trend zur Premiumisierung im Automobilsektor, bei dem klassische Volumenmarken ihre Top-Modelle zunehmend mit Premiumausstattung versehen. Als einer der Megatrends für das künftige Wachstum von Novem, eröffnet dies zahlreiche Chancen zur weiteren Diversifikation des Kundenstamms. Nachdem sich Novem im vergangenen Jahr eine Luxus-SUV-Plattform von FAW gesichert hatte, konnte in diesem Jahr nun das erste Elektrofahrzeug der Marke gewonnen werden. Damit baut Novem seine Position in China weiter aus. Die Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen verfügbar. ________________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 5.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von rund 615 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com. Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com

